Alertan de alza de covid con eliminación de cubrebocas en espacios abiertos

Con 10 defunciones reportadas el jueves y 30 pacientes covid hospitalizados esta semana, la Ciudad de México determinó eliminar el uso del cubrebocas en espacios abiertos. Especialistas alertaron que es posible que haya un alza en los contagios, considerando la temporada de Semana Santa, y tomando en cuenta que ha habido repuntes en Asia y Europa.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que la capital alcanzó un índice cero en el nivel de riesgo covid, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, por lo que se elimina la recomendación de usar cubrebocas en espacios abiertos, aunque se mantiene en lugares cerrados.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, en la Ciudad de México han fallecido a causa de covid 55 mil 968 personas en los más de dos años de pandemia, pero el aumento en el último día fue de 11 decesos, aunque no todas ocurrieron el jueves.

¿Con cubrebocas o sin cubrebocas? | Don Gabriel aprueba que se retire la recomendación de dejar de usar el cubrebocas para recuperar la normalidad como antes, pero dice que él lo va a seguir usando para prevenir y cuando se pueda, no lo usará. https://t.co/ud3OcN5TAo pic.twitter.com/XoG07ZVUC3 — La Silla Rota (@lasillarota) April 1, 2022

Las hospitalizaciones causadas por el virus Sars-CoV2 también han disminuido, en esta semana se han reportado 30 pacientes, mientras que en la anterior fueron 77, y hace dos semanas fueron 100.

Respecto a los casos de covid, durante toda la pandemia se han acumulado 1 millón 385 mil 841 personas, 642 de esos casos se contabilizaron de miércoles a jueves.

Sin embargo, los casos activos estimados actuales son 2 mil 190, que son las personas que iniciaron con síntomas de coronavirus en las últimas dos semanas.

Ante la disminución en los casos, hospitalizaciones y muertes, las autoridades capitalinas junto con el Consejo de Salubridad General decidieron que ya es opcional usar cubrebocas en lugares abiertos, aunque en realidad nunca fue obligatorio ni en la Ciudad de México ni en el país.

¿Con cubrebocas o sin cubrebocas? | El problema es que a veces en espacios abiertos hay multitud, por eso lo veo mal, señaló María de los Ángeles, quien dice que solo se quita el cubrebocas en ratitos y cuando casi no hay gente. https://t.co/PfDKF0atK1 pic.twitter.com/JWbNMd9gDo — La Silla Rota (@lasillarota) April 1, 2022

La Silla Rota consultó a los especialistas Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional para la atención de la influenza, y Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, quienes señalaron que es fundamental recordarle a la población que la pandemia no ha terminado y que sin cubrebocas es necesario reforzar otras medidas de prevención.

ES POSIBLE QUE HAYA UN REPUNTE DE COVID POR VACACIONES DE SEMANA SANTA: ESPECIALISTAS

"Es posible que pueda haber algún repunte por actividades vacacionales o por el regreso a las actividades normales, sobre todo si va a entrar la subvariante omicron BA.2, pero ya no se esperaría un repunte catastrófico que llene los hospitales y colapse las instituciones", explicó el doctor Macías.

Al respecto, López Cervantes cuestionó por qué la prisa del gobierno capitalino de eliminar el uso del cubrebocas justo antes de Semana Santa y destacó que habría sido mejor hacerlo hasta que pasara ese periodo, ya que al haber aumento en la movilidad suelen incrementarse los contagios.

"Yo no podría estar de acuerdo en que fuera oportuna (la decisión de eliminar el cubrebocas), porque no hay todavía señales seguras a nivel nacional e internacional, estamos viendo que hay un incremento importante de casos en Asia, hay reportes también de crecimiento en Alemania, que son poblaciones mejor preparadas que nosotros en término de mejor cobertura de vacunación y vigilancia", señaló.

¿Con cubrebocas o sin cubrebocas? | Laura y Arely consideran que todavía se debe mantener el uso del cubrebocas, incluso en espacios abiertos y señalaron que les preocupa que puedan aumentar lo casos de covid. https://t.co/PfDKF0atK1 pic.twitter.com/rrgx59TFKB — La Silla Rota (@lasillarota) April 1, 2022

López Cervantes criticó que las autoridades atenten contra la única medida efectiva al alcance de cualquier ciudadano, ya que no se ha vacunado a toda la población y en dos años de pandemia se ha demostrado que no hay capacidad suficiente en el país para vigilar el comportamiento epidemiológico del Sars-CoV2.

Macías destacó que algo importante es recordarle a la ciudadanía que la pandemia no ha terminado, aunque destacó que "es verdad que no hay un mal que dure 100 años y que tarde o temprano tendremos que volver a la normalidad".

"Yo creo que no está mal decir que si ha bajado la incidencia del virus pueden privilegiarse las actividades en exteriores y que en exteriores se puede dejar de usar cubrebocas siempre y cuando no haya tumultos y se mantenga una distancia entre las personas de al menos un metro, pero creo que siempre hay que insistir que todavía en interiores hay que usar cubrebocas, hay que ventilar espacios cerrados e insistir en la vacunación", enfatizó.

EXPERTOS HABÍAN INDICADO QUE PARA QUITAR EL CUBREBOCAS SE DEBÍA ESPERAR A JUNIO

La Silla Rota publicó el pasado 16 de marzo el llamado de especialistas en salud a tomar con cautela la decisión de eliminar el cubrebocas en espacios abiertos y recomendaron esperar hasta junio para ver que fuera más estable el comportamiento del virus.

"La Ciudad de México debería ser un poco cautelosa para restringir esto. Sabemos que en espacios abiertos el riesgo de contagio es menor, tal vez se podría empezar por ahí, pero quitar definitivamente las medidas, así como ya lo hicieron otros países, lo veo complicado", indicó Guadalupe Soto, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM.

"Yo esperaría hasta mediados de año para ver cómo se comporta esta pandemia y si realmente ya no hay alzas, si es si en junio o julio veríamos esta curva plana, que tiene una tendencia si no a la baja por lo menos constante, en donde ya no existe este riesgo de volver a la situación de emergencia", enfatizó.

Mientras que Rafael Bojalil Parra, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM-Xochimilco, señaló que ya era posible dejar de usar cubrebocas en espacios públicos, como parques, pero destacó que falta mucho para no utilizarlo en interiores.

"En exteriores no tenemos problemas para estar a una sana distancia eso ya lo tenemos muy claro. En donde sea al aire libre a un par de metros de distancia con gente que no habita con nosotros está perfecto", explicó el especialista, quien recordó que hay menor riesgo de contagio porque el aire circula y evita que se quede estancado el virus.

"Ahora, cuándo dejar de usar cubrebocas en interiores, falta mucho, eso sí, te lo puedo asegurar. Sería un grave error pretender dejar de usar cubrebocas en el interior", destacó Bojalil Parra.