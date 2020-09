Alertan 34 presidentes de asociaciones científicas por golpe a becas

Un total de 34 presidentes de asociaciones científicas manifestaron su preocupación por la disminución de becas para realizar un posgrado tanto en el país como en el extranjero, por lo que hicieron un llamado a la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, a solucionar estas problemáticas.

Los presidentes de la Sociedad Mexicana de Matemáticas, de la Sociedad Mexicana de Física, de la Sociedad Química de México y del Instituto Avanzado de Cosmología, entre otros, entregaron en el Conacyt una carta dirigida a Álvarez-Buylla en la que manifestaron las principales problemáticas que enfrentan quienes quieren realizar una maestría o doctorado en ciencias.

"Las academias y sociedades abajo firmantes nos encontramos sumamente preocupadas por la continua disminución de oportunidades que están enfrentando las y los jóvenes decididos a seguir una carrera científica.

"La reducción en el número de becas nuevas del Conacyt para realizar estudios de posgrado en el extranjero es notable en los últimos cinco años y no está siendo compensada por acciones encaminadas al fortalecimiento del posgrado nacional de calidad. En la actualidad, el número de becas en los programas de maestría y doctorado que se ofrecen en el país está acotado por la matrícula del año anterior, por ello el número de jóvenes que estudian un posgrado puede disminuir, pero no aumentar, debido a la imposibilidad exclusivamente de no contar con una beca", señalaron los presidentes de las 34 asociaciones.

Indicaron que renovar las estancias postdoctorales solo en casos de desempeño excepcional impide el desarrollo del estudiante y representa un desperdicio de recursos humanos.

Asimismo, recordaron que la pandemia de covid-19 puso en evidencia la necesidad de contar con comunidades científicas sólidas para el diseño de vacunas y aparatos que puedan ser de utilidad para hacer frente a la emergencia.

En este sentido, hicieron un llamado a Álvarez-Buylla a abrir oportunidades para los jóvenes doctorantes y postdoctorantes, así como a dar una "pronta y eficaz atención a estos problemas".

La Silla Rota dio a conocer que en el II Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López se muestra que en nuestro país hay un déficit de investigadores de tiempo completo en comparación con otras naciones, ya que en 2018 había 39 mil 189, mientras que en Estados Unidos la cifra es 36 veces mayor y en Alemania es de 11 veces más.

La ciencias ha sufrido un periodo turbulento en este año debido a la austeridad. Uno de los ejemplos más claros fue la renuncia de la doctora Julia Tagüeña Parga al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, quien al dejar el cargo denunció inoperabilidad porque no se les entregaron los recursos que por ley correspondían a este órgano, bajo el argumento de que es una asociación civil, cuando fue creado así por el mismo Conacyt.

Para el próximo año el Conacyt tendrá un leve incremento de 914 millones 301 mil 551 pesos para 2021, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el PPEF 2021 se asignó al Conacyt un presupuesto de 26 mil 573 millones 100 mil pesos, mientras que para el año en curso contó con 25 mil 658 millones 798 mil 449 pesos.





