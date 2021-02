Alerta Sedena a gobernadores: estados y municipios perdieron 819 armas

Durante la reunión privada que sostuvieron los gobernadores del país con el gabinete de seguridad federal, la Secretaría de la Defensa (Sedena) les alertó por el robo y extravío de 819 armas (600 cortas y 219 largas) en los estados y municipios, explicando la gravedad que implica la falta de certidumbre para saber cuándo, cómo y quienes las robaron y para qué fines.

En información obtenida por LA SILLA ROTA, la Defensa precisó -sin dar nombres- que dichos robos y extravíos se registraron en todos los estados del país, con excepción de uno; y agregó que en algunos casos solo se perdió una sola arma, mientras que en otros el máximo ha sido de 192. Sin embargo, no se precisó a los mandatarios estatales detalles de la investigación que realizaron, ni el periodo de tiempo en qué dichas armas fueron robadas y extraviadas.

La Sedena solicitó a los mandatarios estatales su apoyo y colaboración a fin de controlar y poner un alto a este grave problema; y les expuso con detalle las principales causas que lo originan. El orden que se utilizó fue el siguiente. Uno, falta de medidas de seguridad en el control de armamento. “Por ejemplo, hay lugares donde el policía al terminar su turno se lleva su arma a su domicilio y no están resguardadas en algún sitio dentro de la instalación, y eso pone en riesgo de extravío”, explicó el militar a cargo de la exposición.

Dos, dijo, que los policías olvidan y/o extravían su arma en lugares públicos; o bien, durante el desempeño de sus actividades; lo que significa -subrayó la Defensa-, falta de experiencia y adiestramiento en temas de armas. Tres, destacó, “falta de seguridad en el control de los depósitos de armas, y en caso de no tener las medidas correspondientes, no se puede asegurar que de ahí no saldrá ningún arma que no sea autorizada”.

Cuarto y último, precisó la Defensa, “aunque son pocos casos, tenemos aquellos en que los grupos delincuenciales hacen algún tipo de actividad y extraen grupos de armas de los depósitos de seguridad pública”. Además, subrayó a los gobernadores que otra consecuencia de gravedad de dicho robo y extravío, es que muchas de estas armas llegan al mercado ilícito y a manos de la delincuencia, sea para robar o agredir a la autoridad. “Tenemos robos de armas de grueso calibre en donde se puede, dentro de las agresiones que se hacen a la autoridad encargada de la seguridad, causar daños importantes”, ejemplificó.

En suma, destacó la Defensa, todos estos son factores que debilitan las corporaciones policiacas además de significar erogación de recursos económicos. Por eso la Sedena solicitó el apoyo de todos los gobernadores a fin de involucrarse en el tema.

“Apóyenos, primero informándonos muy rápido del evento para buscar a través de las instancias de seguridad desplegadas en todo el territorio, para tratar de recuperar las armas. Si tenemos información inmediata daremos una alerta y trataremos de que de las fuerzas armadas pueda identificar algún vehículo, por ejemplo”. Además, dijo, se denunciaría el hecho a fin de obtener la carpeta de investigación correspondiente.

“Debemos buscar detener esto, que su gente responsable de esas áreas realice una revisión de todas las medidas de seguridad que tienen en los depósitos de armas. Hay estados con medidas de seguridad extraordinarias, me atrevería a decir, hasta mejor que nosotros”, señaló la Defensa. “Pero no todos están en esa situación, por eso queremos evitar que las armas lleguen a la delincuencia organizada”, concluyó.

¿Y dónde están las armas?

En los últimos meses diversos diarios y medios de comunicación han reportado historias que refieren, en algunos casos, que policías venden armas en el mercado negro; y otras que detallan robo de armas a policías a ya por asaltos en cuarteles o a su persona.

En septiembre el diario Reforma publicó una investigación en la que detectó que policías de la Procuraduría de Justicia capitalina eran parte de un mercado negro de armas de fuego ilegales; según esta información, las armas son ofertadas en un chat de Telegram donde se ofrecen armas de uso exclusivo del Ejército.

En septiembre de 2018 El Universal publicó un reportaje en el que cita, con base en estadísticas de la PGJ CDMX, que parte de las armas que se ofertan en el mercado negro de armas proceden de robos a policías locales, estatales, federales, guardaespaldas y ex militares.

El 5 de enero, en Tonalá, Jalisco, Publimetro reportó que sujetos armados asaltaron un cuartel de la policía un total de 16 armas de fuego cortas y largas. El lugar solo estaba custodiado por un elemento, quien fue golpeado.

AJ