Alerta ONG a AMLO por desabasto de antirretrovirales

MARILUZ ROLDÁN 29/04/2019 08:07 p.m.

La organización Aids Healthcare Foundation (AHF) exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se oculte que existe desabasto de antiirretrovirales en al menos cuatro estados del país y le solicitó que se tomen las medidas necesarias, porque de lo contrario habrá un problema de salud de "dimensiones catastróficas".

Destacó que las organizaciones de la sociedad civil tienen evidencia del desabasto de antirretrovirales que existe en Oaxaca, Chihuahua, Tabasco y Tamaulipas, situación que se podría extender a otras entidades del país.

Señaló que el desabasto no es reciente, ya que los Capasits de Ciudad Juárez reportan que desde el 25 de marzo de 2019 no cuentan con 20 de los 26 medicamentos con los que se da tratamiento a las personas con VIH.

Esto, en respuesta al comunicado que emitieron la Secretaría de Salud y el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida el pasado 17 de abril, en el que afirmaron que no había desabasto y que los antiretrovirales están garantizados para los 97 mil pacientes que hay en el país.

Por esa razón, AHF emitió un mensaje dirigido al gobierno federal: "Ante esta alarmante situación, hacemos un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que exija al secretario de Salud Federal que se deje de ocultar el problema de desabasto y se tomen de inmediato las medidas necesarias para que los pacientes reciban oportunamente su tratamiento antirretroviral".

La organización alertó que la suspensión del tratamiento puede provocar que la carga viral se salga de control en el periodo de cinco a siete días, lo que puede provocar daños irreversibles a los pacientes.

A esta situación se suma que al dejar suspender los antirretrovirales puede haber mayor resistencia a los medicamentos y que los pacientes tengan que recurrir a otras sustancias más costosas y más complejas para seguir con la atención que necesitan.

"El que los pacientes no reciban oportunamente su tratamiento antirretroviral puede ser el detonante, no únicamente del deterioro de su salud individual, sino en un problema de salud pública de dimensiones catastróficas", advirtió AHF.

El problema sobre el desabasto de antirretrovirales ha sido señalado por organizaciones de la sociedad civil; sin embargo, la Secretaría de Salud ha negado en diversas ocasiones que esto sea cierto.

Hace algunas semanas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que estaban integrando el paquete de medicamentos para la compra consolidada que se realizará.

"En este momento y conscientes de que no podemos y no queremos y no lo vamos a hacer, poner en riesgo la continuidad del tratamiento de las personas que viven con VIH, hemos procedido ya a integrar un paquete de compra, en los medios se le ha llamado emergente, estrictamente no tiene un carácter emergente", detalló en esa ocasión.

López-Gatell Ramírez indicó también "vamos a hacer una compra de tres meses, con la aspiración de que para entonces ya esté resuelto el calendario de compra general y el resto pueda entrar en la compra consolidada".

LEA TAMBIEN Niega SSa crisis; Seguro Popular reconoce desabasto Durante la comparecencia de funcionarios del Sector Salud ante el Senado, se negó el desabasto de antirretrovirales para personas con VIH y la suspensión de la prueba del tamiz neonatal

AJ