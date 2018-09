Alejandro Gutiérrez, a un paso de obtener su libertad

REDACCIÓN 28/09/2018 06:57 a.m.

Alejandro Gutiérrez, podría abandonar el penal estatal en el que se encuentra recluido en cuestión de horas, luego de que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación desechó el recurso de apelación interpuesto por la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua.

Antonio Collado Mocelo, abogado de Gutiérrez afirmó que "esta resolución confirma que cualquier recurso o chicana legal interpuesta por el Gobierno de Chihuahua no prosperará, por lo que una vez exonerado deben ponerlo en inmediata libertad".

La magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, Isabel Cristina Porras Odriozola, resolvió ayer, dentro del toca penal 275/2018, que el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, no tiene la calidad "de parte", dentro del proceso penal que se le siguió al empresario y político priista, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por lo que rechazó el recurso de impugnación sobre el sobreseimiento de la causa penal por el presunto desvío de 250 millones de pesos de las arcas estatales para financiar campañas electorales del PRI durante la administración del exgobernador César Duarte.

El pasado 31 de agosto, un Juzgado Federal desechó el proceso por peculado en contra de Alejandro Gutiérrez, al concluirse que no existían elementos para sostener la acusación en contra de Gutiérrez. En contra de esa resolución, y sin tener legitimación dentro de la causa penal 24/2018, la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua presentó un recurso de apelación en contra de dicha resolución, misma que fue desechada por ser notoriamente improcedente.

"Esto significa que el Poder Judicial de la Federación confirmó una vez más que no hubo elementos suficientes para acreditar la supuesta culpabilidad de Gutiérrez. En efecto, mi defendido fue acusado por un delito que no cometió y no pudo haber cometido por no tener nada que ver en la acusación que se le hizo, además de no haber sido servidor público e injustamente haber sido acusado de peculado. Las acusaciones que abusiva y arbitrariamente le hizo el Fiscal de Chihuahua no pudieron ser probadas.

"Mi defendido se reserva el derecho a proceder en contra de aquellos que injusta e ilegalmente le privaron 9 meses de su libertad", indicó Collado.

