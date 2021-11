Alcocer reconoce indicios de cuarta ola covid; acusa a medios de distorsionar verdad

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, reconoció que ya hay indicios de la cuarta ola de covid en el país, pero dijo que no quería que esa información la supiera la prensa porque "distorsiona" la verdad.

El pasado viernes, Alcocer Varela participó en la clausura del Congreso Internacional Salud Mental y Prevención de Adicciones Construcción de la Paz, en Acapulco, Guerrero, donde habló sobre covid porque pensó que no había medios, pero no sabía que el evento era transmitido.

Al comenzar su intervención, el secretario de Salud comentó: "Me quité el cubrebocas para poder hablar y como cierta sana distancia existe y aunque hoy se nos presentan pequeños indicios de una cuarta ola, no quiero que esto pase a la prensa para no señalar que ya dije esto y que dije lo otro, esos potenciadores de la verdad o distorsionadores de la verdad, mejor no los tomamos en cuenta, pero sí hay que tener cuidado".

La Secretaría de Salud informó este lunes que la pandemia de covid ha dejado un saldo de 292 mil 524 muertes y 3 millones 864 mil 278 casos confirmados.

La dependencia estimó una disminución del 17% en los contagios, en comparación con la semana previa, aunque cabe recordar que los datos que muestra son de hace 15 días, no los más recientes.

El viernes, Alcocer Varela siguió normal con su discurso después de su comentario sobre la cuarta ola. Sin embargo, fue un día complicado para él, pues minutos antes de su participación surgió la información de que había presentado su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el mismo evento el secretario tuvo que desmentir esa información, al señalar: "Yo en principio soy el menos estable aquí, estaré hasta dentro de tres años, pero si el señor presidente dice que hasta mañana, pues me voy hoy y adelante".