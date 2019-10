Alcocer reconoce déficit de 200 mil médicos y especialistas

El presupuesto de 2020 para el Sector Salud no es suficiente para la transformación que se busca hacer, por eso se agregarán 40 mil millones de pesos, reconoció secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien fue severamente cuestionado por los diputados de oposición sobre los recortes, el desabasto de medicamentos y el dengue.

Alcocer Varela compareció ante el pleno de San Lázaro durante casi cinco horas con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno, en donde explicó los avances en el camino hacia la universalización del sector salud con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, de la compra consolidada de medicamentos y de las acciones que se están llevando a cabo para fortalecer la atención y la infraestructura hospitalaria.

Al hablar sobre los recursos con los que contará el Sector Salud en 2020, admitió que "es claro que el presupuesto no es suficiente para este cambio. Tenemos acciones muy puntuales, bien estudiadas de infraestructura. Bien estudiadas, aparte del número de médicos generales, de especialistas, de enfermeras, de psicólogos y de nutriólogos para poder entrar en todo este contexto que ustedes han mencionado como Insabi.

"En este sentido, sí les quiero señalar que el presupuesto se ha extendido en 40 mil millones de pesos sumados, además de lo que está espetado en el presupuesto. Y con esto, si ustedes siguen analizándolo, es posible que no alcance. Pero progresivamente se va a mantener este incremento para alcanzar potencialmente el 6 por ciento del PIB, que es la recomendación que nos hemos fijado", enfatizó.

Respecto a la centralización del sistema de salud, dijo que es un proceso contrario a lo que se hizo en 1997 porque "no resultó", hasta ahora lo han aceptado 20 estados y los otros continuarán trabajando por su cuenta, ya que "no es una cuestión que sea obligatoria, sino de convicción".

Señaló que aún no se ha creado el Insabi porque falta que se aprueben los cambios en la ley, pero en 2020 entrará en vigor el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral que sustituye a Prospera, que contaba con recursos por 6 mil 071 millones para medicinas y 500 millones de pesos para personal básico.





Para el próximo año el nuevo programa cuenta con 6 mil 634 millones de pesos en el anteproyecto de presupuesto, lo que representa un incremento de 46.2 millones en comparación con el año pasado.

Alcocer Varela reconoció los desafíos que enfrentan y alertó que uno de los temas más complejos es que en México hay una carencia de 200 mil médicos, alrededor de 123 mil médicos generales y 76 mil especialistas.

Por ejemplo, para atender a la población sin protección social se requieren al menos 262 médicos pediatras y 160 cirujanos. Toda esta información es resultado de un estudio diagnóstico que realizaron las autoridades.

Mencionó también que en unas horas se darán a conocer los resultados de las residencias médicas, para las que postularon 47 mil 200 jóvenes, de los cuales serán aceptado el 22% y "con todo, no vamos a tener cubiertas las necesidades", lamentó.

Los diputados tundieron a Alcocer Varela con cuestionamientos y críticas sobre los recortes al sector salud, la falta de atención al control de enfermedades como el dengue y las crisis de desabasto de medicamentos por presuntas fallas en las adquisiciones y en la distribución.

La diputada Abril Alcalá Padilla le regaló al secretario un mosquito transmisor de dengue que le trajeron de Jalisco (uno de los estados con mayor incidencia de este virus), como parte de su protesta por el repunte que se registró en el país debido a que no se compraron los insecticidas necesarios.

Criticó que Alcocer Varela sólo dedicara "15 segundos" a hablar sobre el problema de dengue y que tratará de minimizar la situación. Esto luego de que él dijo que la transmisión de este virus "se encuentra sólo ligeramente por arriba de la media observada en los últimos 10 años" y que se reportan 72 defunciones.

Además, la legisladora señaló que "por desgracia, ejemplos de la mala toma de decisiones en su sector sobran. Saca a presumir los ahorros, pero dadas las múltiples crisis que ya hemos enfrentado en lo que usted dice, siete meses, aclaro, a mí me suena a que se está escatimando con la vida de los mexicanos, me suena a austericidio".

Como ejemplos de estas crisis habló del desabasto de metotrexato, la desaparición del Seguro Popular, que no se ha pagado a las instituciones estatales los recursos que se comprometieron y la disminución de recursos que causó la renuncia de Germán Martínez al IMSS.

Los legisladores del Partido Acción Nacional fueron los que enfrentaron más fuerte al secretario de Salud, arropados por sus compañeros de bancada quienes sostenían pancartas con noticias sobre las crisis que se han presentado en estos meses.

La diputada panista Sylvia Violeta Garfias habló sobre las 33 mil muertes que se han registrado en México a causa de la inseguridad, por la violencia y debido a problemas de salud relacionados con la falta de acciones que ha habido por parte de la dependencia que encabeza Alcocer Varela, a quien incluso le dijo: "¿Cuánto vale su vida? Y si no puede, señor secretario, por dignidad renuncie o ya póngase a trabajar".

Mientras que la diputada Martha Estela Romo Cuéllar recordó el desabasto de metotrexato para niños con leucemia linfoblástica aguda y el desafortunado comentario que hizo Alcocer Varela en ese momento, cuando expresó que el fármaco no era urgente.

Romo Cuéllar enfatizó: "Cómo explicar, señor secretario, a cada enfermo que en la práctica no recibe ni recibirá medicamentos porque existe un doble discurso. Por un lado hablamos de que no hay presupuesto, y la respuesta constante: ahorro y corrupción".

"¿El costo beneficio de ahorrar justifica la vida de los pacientes? ¿Hay autoridad moral para hablar de transparencia cuando durante gran parte del año se compraron medicamentos al súper delegado de Jalisco sin previa licitación?, señaló la diputada panista, quien le regaló un reloj a Alcocer Varela para recordarle que los enfermos no tienen tiempo.

Alcocer Varela respondió que "el tiempo es importante y en salud, no hay duda", pero recordó que están atendiendo en esta administración lo que otros dejaron abandonado.

Explicó que para garantizar el abasto de medicamentos, ya está en proceso la compra consolidada de medicamentos y material de curación para 2020, para la cual ya se hizo la investigación de mercado, el próximo 1 de noviembre se publicará la convocatoria para la licitación y a principios de diciembre se dará a conocer el fallo.

"El abasto para 2020 va a ser ya una responsabilidad total. Ustedes saben, y no estoy sumándome por defecto a lo que sucedió, no me estoy quitando de lo que sucedió en el 2019, en este segundo semestre donde ya participamos, pero con una serie de acciones que podremos seguir platicando", dijo.

El secretario de Salud dijo que la convocatoria para la compra consolidada será internacional y detalló la razón: "¿Por qué internacional? Porque si sigue habiendo problemas en la obtención a nivel nacional, vamos a tener que recurrir igual que se hizo con el metotrexate para llamar a la compra. No a lo más barato sino a la calidad".

