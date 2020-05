Alcaldes y legisladores ignoraron el aislamiento... ahora tienen covid

Alcaldes y legisladores pedían a los ciudadanos atender el llamado a quedarse en casa, pero ellos continuaron supervisando obras y entregando despensas, hasta que se contagiaron de covid-19.

Una de ellas es la diputada federal yucateca Cecilia Patrón Laviada, del PAN, que desde el inicio de la cuarentena decidió repartir personalmente material para desinfectar y despensas.

También había visitado domicilios para acumular recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para interponer quejas por el incremento en el precio de la luz.

Acompañada de empleados, la legisladora hacía donaciones que presumía en redes sociales. No obstante, en las imágenes se observa a algunos interlocutores sin la protección ni guardando distancia.

El domingo pasado, la legisladora informó que había salido positiva en covid-19 y que permanecería aislada.

Por su parte, la alcaldesa de Hermosillo, Sonora, Celida López, reportó estar enferma de coronavirus. No obstante, no detuvo sus actividades de campo, a pesar de que en la mayoría de los recorridos no era necesaria su presencia.

Supervisó obras, entregó despensas, equipo médico y otros artículos para apoyar a ciudadanos. Hasta recorrió mercados locales.

En un video difundido por ella se observa que da un mensaje afuera de un mercado, con cubrebocas en mano, y a un lado se encuentra un locatario, sin protección ni distancia, al que en un momento se le escucha toser.

Otro en la lista es el diputado federal José Luis Elorza, quien anunció que había dado positivo en covid-19 el 12 de mayo.

No obstante, semanas antes de dar la noticia, él mismo se mostraba en redes sociales entregando despensas y equipo médico. También se le observó en el Hospital General de Tapachula para entregar galones con gel antibacterial y guantes quirúrgicos.

El diputado local del PT en Baja California Julio César Vázquez anunció el 23 de abril que era portador del virus y días antes medios locales reportaron que él se encontraba entregando despensas con su nombre y logotipo del partido.

Gabriel Antonio Álvarez, alcalde de Playa Vicente, Chiapas, también realizó actividades afuera de su oficina o casa: en mayo, por ejemplo, dio el banderazo para construir una carretera en la localidad y visitó un granero. El sábado pasado informó que se había contagiado.

