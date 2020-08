Al ritmo de Queen, despiden a pacientes recuperados de covid +video

Con sus pies y manos, médicos y enfermeras marcan el ritmo de "We will rock you", de Queen, al fondo se abren las puertas y salen triunfadores los pacientes que vencieron al covid-19 en la Unidad de Expansión Autódromo Hermanos Rodríguez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los familiares esperan con ansias afuera, cuando los pacientes recuperados salen todo se vuelve abrazos y lágrimas de alegría por el reencuentro. Antes de irse, tocan una campana en señal de victoria porque gracias a la atención que recibieron pudieron recobrar su salud.

Desde su apertura, han ingresado al Autódromo Hermanos Rodríguez cerca de mil 520 pacientes, de los cuales han egresado aproximadamente 900 y ocho han sido extubados.

Médicos y enfermeras del IMSS decidieron adoptar la icónica canción de Queen como un símbolo de triunfo y en reconocimiento a los "héroes" recuperados de coronavirus, para hacerles sentir que han ganado una batalla más y regresan a su vida cotidiana.





"ES COMO SI FUERA UN HIMNO DE VICTORIA ANTE LA COVID"





El director de esta unidad, Javier Michel García Acosta, explicó que "es como si fuera un himno, es algo nuestro, nos queremos identificar también para que el paciente salga consciente del trabajo de todos. Aquí atendemos personas de todas las edades que salen a reintegrarse a su vida cotidiana, por eso elegimos esta canción a manera de estimular al paciente y al personal, porque ellos también quieren gritar: ´lo logramos, le ganamos a la covid´".

Señaló que esta dinámica de despedida se complementa con el toque de una campana, la cual simboliza una nueva oportunidad de vida, sentir la libertad y "después de días de confinamiento es algo grato, placentero, ellos descargan esa adrenalina o emoción al hacer sonar la campana".

García Acosta recordó que el modelo inicial que tenía el Autódromo Hermanos Rodríguez era para pacientes convalecientes, sin embargo, se vieron en la necesidad de reconvertirlo y de adaptarlo a las circunstancias generadas por la pandemia y ahora reciben a pacientes moderados, complicados e intubados.

Destacó que esto ha sido posible gracias al trabajo del personal médico y administrativo del Seguro Social quienes con su aporte diario hacen que funcione el gran engranaje del Hospital de Expansión.





(Luis Ramos)