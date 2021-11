Al iniciar la pandemia, los más pobres tenían 5 veces más posibilidades de morir

En los tres primeros meses de la pandemia, trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el 10 % de los ingresos económicos más bajos registrados, tuvieron una probabilidad cinco veces más grande de morir debido a la covid-19, que aquellos con el 10 % de ingresos más alto.

Así lo revela la investigación "El efecto del ingreso en la mortalidad y hospitalización por covid-19: Un estudio observacional con registros administrativos de la seguridad social", publicada en la revista The Lancet Regional Health-Americas, elaborada por seis investigadores, entre ellos el subgobernador de El Banco de México, Gerardo Esquivel, y publicada el 10 de noviembre pasado.

La investigación, basada en la revisión de datos de 430 mil trabajadores afiliados al IMSS que se hicieron pruebas de detección de la covid-19 entre marzo y noviembre de 2020, arrojó también que las personas de menores ingresos tuvieron una probabilidad de ser hospitalizados cuatro veces mayor que las de más ingresos.

INGRESO, MÁS RELEVANTE QUE COMORBILIDADES

Raymundo Campos, del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México y quien participó en el proyecto, dijo en entrevista con La Silla Rota que el estudio, si bien está circunscrito a sólo trabajadores del IMSS, es la primera investigación a nivel mundial que demuestra con estadísticas que las personas con menos ingresos fueron más afectadas y que incluso eso representó un factor más importante para impactarlas, que las comorbilidades o la falta de acceso a los servicios de salud.

Aclaró que el equipo investigador no hizo una hipótesis al respecto sobre por qué hubo mayor hospitalización y muerte entre las personas de menores ingresos. En la entrevista, él ofreció su opinión, la cual consideró que pasa por el tema de que ese grupo poblacional tuvo tanto menor información para atenderse, así como la posibilidad de ir a un médico particular, e incluso de adquirir ciertos medicamentos.

"Una parte muy importante es la parte de la información. A mayores ingresos están más informadas las personas sobre los síntomas de la enfermedad, sobre todo al inicio de la pandemia y eso haría la diferencia en la rapidez de la atención. Si al inicio decían ´no sé bien qué tengo´, tardaban en demandar ciertos servicios médicos. En cambio, si tienes mayores ingresos, aunque tengas tu afiliación al IMSS no te cuesta ir a un médico particular, comprar ciertos medicamentos o conseguir oxígeno, lo que a una familia de bajos ingresos sí. Esta rapidez en la que tienes esta atención, pudo ser la diferencia, esos dos canales estén relacionados".

DATOS PODRÍAN AUMENTAR ENTRE INFORMALES

En el estudio, participaron además del subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel; la profesora e investigadora de Economía en la Universidad Iberoamericana, Eva Olimpia Arceo Gómez; así como el coordinador de Planeación y Evaluación del IMSS, Raymundo Campos, y Norma G. López y Luis Alberto Martínez, también del instituto.

Campos aclaró que este estudio no debe ser interpretado como que hay que privatizar el sistema de salud, sino que esta relación tan fuerte entre mortalidad e ingreso puede ser todavía mayor para la población en general, por ejemplo para aquellos que trabajan en el sector informal, porque tienen menores ingresos que el formal.

"Dado que tienen menores ingresos y se les detectan mayores comorbilidades y no tienen acceso a la salud por tener empleos informales, es posible que la atención a esas comorbilidades sea peor y la relación ingreso-mortalidad sea más grande para toda la población. Lo que nos dice es que necesitamos invertir en la salud para disminuir estas desigualdades y no debemos normalizarlas y sí aspirar a un sistema de salud, donde las posibilidades de fallecer no dependan de su ingreso y para eso requerimos más y mejor inversión en el sector salud".



COVID PEGÓ MÁS A LOS MÁS POBRES

A más de un año y medio de iniciada la pandemia de la covid-19 en la Ciudad de México, una de las conclusiones generalizadas sobre sus efectos, es que ha sido más cruel con las personas de más bajos recursos y les ha causado más muertes.

El investigador de El Colegio de México explicó a La Silla Rota que en todos los países se ha encontrado que las localidades con mayor pobreza tienen mayor probabilidad de fallecimiento en las personas que las áreas más ricas.

"Pero nadie en el mundo había tenido datos a nivel individual de comorbilidad y acceso a la salud. En otros países cuando encontraban estos resultados, de que las comunidades con pobreza tenían mayor mortalidad, decían ´vemos mayor probabilidad de muerte en estas comunidades porque simplemente no tienen acceso a la salud, menos dinero y más comorbilidades´. Hasta que llegamos a nuestro estudio, no había uno que tuviera estas tres cosas".

El investigador mencionó que se contó con los datos del IMSS sobre trabajadores afiliados que se hicieron pruebas de covid-19 y los resultados de esa prueba, fuera positiva o negativa, entre marzo y noviembre de 2020. Calificó los registros del IMSS de ´muy buenos´ para saber si una persona fue hospitalizada o falleció.

"Como cualquier persona, los trabajadores del IMSS que cumplían ciertos requisitos médicos podían hacerse pruebas; al momento del Triage les hacían cuestionarios que incluía preguntas de comorbilidades, hipertensión, diabetes, cáncer, etc. y las respuestas las usamos para analizar cómo afectan las comorbilidades en las hospitalizaciones y el fallecimiento de las personas".

UNA BASE ÚNICA

Los investigadores aprovecharon la base de datos del IMSS, donde los trabajadores están registrados con su salario, y así pudieron identificar a los trabajadores con el ingreso salarial 10 % más bajo o el 10 % más alto.

"Es una base única, podemos observar a nivel individual su salario, sus comorbilidades y saber cuándo fallecieron".

Recordó que un aspecto que se mencionaba mucho al inicio de la pandemia es que los trabajadores de menores ingresos se enfermaban más que los de mayores ingresos y la carga viral que recibían era más y podrían dar positivo.

"Nosotros como podemos ver cuántos trabajadores hay en el IMSS, podemos saber quiénes se hacen muchas pruebas. No vemos que los trabajadores de bajos ingresos se hicieran más pruebas que los demás. Lo que vemos es que se hacen más pruebas los de clase media. En términos de positividad, dado que se hicieron una prueba, el ingreso no importa; que des positivo o negativo no está fuertemente relacionado fuertemente con el ingreso. Habiendo dicho eso, sabemos que los de menores ingresos no se enferman más, no se refleja en número o tasa de positividad, y luego relacionamos esto con hospitalización y con fallecimientos", continuó.

"Sí observamos que los trabajadores de menores ingresos -cuando se enfermaban- tenían 4 veces más probabilidad de ser hospitalizados que los de altos ingresos y en términos de fallecimiento 5 veces; la diferencia es una relación muy marcada entre hospitalización, mortalidad e ingreso. En otros países se decía que era por falta de acceso al sistema de salud, pero todos nuestros trabajadores del IMSS tienen acceso".

Reconoció que, gracias a los datos recopilados, aunque encontraron que sí hay más comorbilidades entre los sectores de bajos ingresos que los altos, lo que pesó en las tasas de mortalidad, hospitalización e ingreso, fueron sus menores ingresos.

"Las personas con menores ingresos fueron las principales víctimas, eso se ha encontrado en todo el mundo, lo importante es la relación. Nosotros descartamos que sea por el acceso a la salud y las comorbilidades de quienes enferman más, nosotros lo medimos en términos de quién se hace más pruebas".

BAJARON LAS PROBABILIDADES PERO SE MANTUVO TENDENCIA

Esa relación era mucho mayor al inicio de la pandemia, entre marzo, abril y mayo. En noviembre la relación era menor y lo atribuye al acceso a la información sobre los síntomas que aparecen con la covid, así como a una mayor experiencia de la parte médica para la intubación, la oxigenación y los cuidados de los pacientes.

¿Para noviembre de 2020 cuánto bajó la relación de los de menores ingresos con respecto a su mortalidad?

Para ese mes a sólo, 2.5, la probabilidad.

¿Entonces aún terminó siendo más afectada la gente de menores ingresos?

Sí, efectivamente, eso no cambió durante toda la pandemia, pero la magnitud sí fue reduciéndose.

Aunque la investigación sólo abarcó la primera ola y la segunda ya no, los resultados se extrapolan y debió ser menor que lo observado en la primera, añadió el investigador.

El siguiente estudio que harán es sobre si el empleo afectó a quien le dio covid, si hubo discriminación para no dárselo a quien se infectó o si al contrario, se le dio a quien ya había sido contagiado, o si las secuelas podían ser complicadas para el regreso al trabajo.

"Estamos tratando de estimar el efecto de que te haya dado covid en el empleo", concluyó.

ACZ