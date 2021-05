"Al carajo, es de conservadores" ir a Tláhuac con víctimas del Metro: AMLO

#EnLaMañanera |Preguntan al presidente el motivo por el que no ha visitado los hospitales donde se encuentran las víctimas de la #Línea12, a lo que @lopezobrador_ responde " no es mi estilo, no me gusta la hipocresía, no es de irse a tomar fotos, eso ya al carajo" asegura #rb pic.twitter.com/h1DqA4Zkqm