"Al carajo", críticos de médicos cubanos; aquí los testimonios de doctores mexicanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó "al carajo" a quienes critican la contratación de 500 médicos cubanos porque "primero es la salud del pueblo".

Al supervisar los avances del Plan de Justicia al Pueblo Mayo, López Obrador explicó que primero se contratará a personal médico mexicano que no tenga base y más adelante se contratarán a los médicos de la isla caribeña.

"Una vez que contratemos a todos los médicos -que sabemos que nos va a hacer falta, sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas-, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados pues ¿saben qué?, que se vayan al carajo, porque primero es la salud del pueblo".

El presidente aclaró indicó que los médicos pueden ser de México, de Cuba, de Francia o de Estados Unidos "pero los médicos son para curar a la gente".

"EN ZONAS MARGINADAS NO HAY NI BAÑOS, MENOS MEDICINAS"

"La medicina preventiva es la mejor medicina, pero es lo que no están entendiendo. De nada sirve tener al oftalmólogo en Santiago Papasquiaro, si ahí no vamos a tener acceso a ningún equipo, si no hay ni banquito, o sea, en los centros de salud no vas a tener un microscopio de 6 millones de pesos", señaló la doctora María Ana Martínez-Castellanos, quien es cirujana de retina pediátrica.

En entrevista con La Silla Rota, la especialista relató los problemas a los que se enfrentó cuando realizó su servicio social en una zona marginada del país y señaló que no es que los especialistas no quieran trabajar en estos lugares, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que aunque fueran, no tienen lo necesario para hacer su labor.

"Digamos que lo mío siempre fue andar en Chiapas en el área social y que yo ahorita ya soy súper ultra especialista y digo, me quiero ir a Chiapas a arreglar el mundo, llega al centro de salud, que no tiene ni baño, mucho menos medicinas. No tiene claramente un oftalmoscopio. Entonces de qué te sirve un oftalmólogo en un lugar donde no tienes absolutamente nada, claro, de qué te sirve un doctor que sepa atender partos en un lugar donde no tienen ni siquiera cama de expulsión", criticó la médico.

Relató que en la década de los 2000, ella realizó su servicio social en San Gaspar Tlahuelilpan, en Metepec, Estado de México. En esta comunidad de mil 600 habitantes la médico vivió experiencias muy diversas, desde que le ofrecieran dinero para atender a un baleado, hasta atender animales.

"En realidad no estaba tan alejado, estaba medianamente cerca, pero sí era un lugar donde hacían peleas clandestinas de perros, atrás del centro de salud había baleados, o sea un lugar peligroso. Ahorita ya es diferente, ya hicieron ahí fraccionamiento, pero en aquella época sí era lejano", contó.

La doctora narró que en una ocasión le pusieron dos kilogramos de billetes de 500 pesos para que curara a un hombre baleado, los cuales no aceptó, pero tampoco pudo atenderlo.

"Así pongan el cerro de dinero de dónde saco para atenderlo, o sea, con gasitas y micropore no voy a curar un baleado, necesitas cirugía, transfusión de sangre, sueros, de todo", señaló.

Aunque no fue el único caso extraordinario, ya que también atendió animales que le llevaban los pobladores, como dos partos de perritas y la herida de una oreja de un cerdo.

"A mí me fue bien, o sea, tenía sus cositas, no disfruté ni uno solo de mis días ahí porque era un lugar complicado, pero hay gente que está muchísimo peor, que camina kilómetros y kilómetros, que no les llega comida, que no tienen nada", declaró la doctora Martínez-Castellanos.

"EL PRESIDENTE SE ESTÁ ECHANDO UN GREMIO FUERTE ENCIMA"

En las últimas semanas, el presidente López Obrador anunció la contratación de 500 médicos cubanos y justificó su decisión con el argumento de que los especialistas mexicanos no quieren ir a zonas marginadas y que hay plazas que llevan más de tres años vacías.

Al respecto, la especialista indicó que "dentro de la medicina no todo mundo nace para irse al cerro y no todo mundo nace para ser cirujano y no todo el mundo nace gineco, hay a quienes nos encanta estar en la terapia intensiva y se vale".

Al recordar las carencias que tiene el sistema de salud actualmente, la médico señaló que lo que el presidente debería comprender es que hay niveles de atención que tienen que respetar y en el que más tiene que invertir es en el primer nivel, ya que en este se detectan los padecimientos a tiempo y se evita en la mayoría de los casos que la situación se agrave.

"En lo que más tienes que invertir es en el nivel de atención primario, en tus centros de salud en todos lados, no con pasantes, con médicos titulados y con todo el equipo y eso mejoraría infinitamente la salud de todo el país", destacó la especialista.

Mencionó que contratar médicos cubanos no va a solucionar la situación en las comunidades marginadas, debido a la falta de equipo e insumos y recordó que para que puedan trabajar, deben homologar sus estudios.

Asimismo, Martínez Castellanos declaró que el gremio médico ha sido muy prudente ante los señalamientos del presidente López Obrador, pero señaló que sería importante que recordara el papel que tienen y que si no estuvieran, colapsaría el sistema de salud.

"O sea, lo del movimiento del 68, lo que hubo en el 64, 65, cuando los médicos hicieron paro debe de hacerlo pensar que si sigue atacando, se está echando un gremio fuerte encima, o sea, imagínate que se hace una huelga nacional de médicos privados y públicos con una mañana tiene. Y aquí lo que tienes que ver es que no es que nos esté atacando como gremio, lo que realmente está de fondo es que no le interesa en lo más mínimo el paciente", enfatizó.