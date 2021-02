Ahora sí se va Durazo; eludió comparecer en el Senado

La permanencia de Alfonso Durazo Montaño como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estuvo en el limbo hasta la mañana de este viernes que hizo pública su renuncia formal al gabinete presidencial, aunque esta se hará efectiva hasta el próximo 1 de noviembre.

Destacó que el presidente López Obrador le concedió el más alto honor dentro de su vida pública, por lo que expresó su gratitud y compromiso con todos aquellos que le ayudaron a cumplir en los mejores términos su responsabilidad.

Gratitud y compromiso con tod@s aquello@s que me ayudaron a cumplir en los mejores términos con mi responsabilidad (2/2) pic.twitter.com/6bcwXL9Yn4 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 30, 2020

DURAZO ELUDIÓ SU RESPONSABILIDAD DE COMPARECER EN EL SENADO

Durazo eludió rendir cuentas ante el Senado de la República a través de un mensaje en el que refirió que “ha renunciado” al cargo de secretario de Seguridad del gobierno federal y por ello ya no le era posible presentarse a la comparecencia que debía realizarse este miércoles 28 de octubre en la sede de la Cámara alta.

Sin embargo, la salida del sonorense del gabinete presidencia es todo un misterio, pues no ha quedado claro el momento en que hará efectiva dicha renuncia o si se mantiene en funciones hasta el próximo 31 de octubre, fecha que marca el límite legal para optar por un cargo electoral en 2021.

La oposición le reclamó airadamente que haya rehuido a la comparecencia en el Senado y lo llamaron a dar la cara.

Senadores del PAN reclamaron a Durazo que “no huya, no se esconda, tenga el valor para rendir cuentas”.

En su cuenta de Twitter, destacaron que 63,792 familias que perdieron a un ser querido asesinado esperan respuesta, así como 1,445 mujeres asesinadas esperan justicia. Dé la cara y explique el fracaso de la Guardia Nacional, lanzaron.

Explique a las y los mexicanos por qué la Guardia Nacional asesinó a una mujer cuyo único delito era manifestarse.



Es su obligación comparecer ante el @senadomexicano.



Es inaceptable que cancele sin una razón de peso.#DaLaCaraDurazo — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) October 27, 2020

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador metió más ruido al asegurar que no ha recibido aún la renuncia formal de Durazo al cargo.

En conferencia mañanera, apuntó que quien sustituya a Durazo deberá ser una persona honesta y eficaz.

“Ya está por concluir el plazo, el sábado, y ya tiene que presentar su renuncia formal Alfonso y los que van a salir, y ya tengo yo que decir sobre quién va a sustituirlos. Todavía no la he recibido, porque está en ese trámite y nos está ayudando porque me apoya mucho. Hoy estuvo en la reunión de seguridad”, indicó.





LA SUPUESTA RENUNCIA DE DURAZO





Ayer martes, se dio a conocer en un aviso al Senado de la República, en el que se indica que Durazo no comparecerá ante la Cámara alta este miércoles como se tenía programado porque ha dejado el cargo de secretario de Seguridad federal.

La Junta de Coordinación Política informó a la Mesa Directiva del Senado que la comparecencia del sonorense no se podrá llevar a cabo en la fecha prevista debido a la renuncia que presentó al cargo.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que seguía convenciendo a Durazo de quedarse en el cargo, este martes se confirmó la salida del sonorense del gabinete presidencial.

En una mañanera de la semana pasada, Durazo agradeció a López Obrador la oportunidad de participar en la Cuarta Transformación del país y expresó que haría caso al llamado de la militancia de Morena para buscar la gubernatura de Sonora.

DURAZO ELUDIÓ RECIBIR REGALO EN SENADO





Se hizo costumbre que durante las comparecencias de integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, la oposición les obsequie regalos muy peculiares.

Primero fue el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell de recibir su regalo, seguido del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, luego fue el turno de la secretaria de Energía Rocío Nahle, y el caso más reciente es el de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

EL BASTÓN DE LÓPEZ-GATELL

Entre leyendas que decían "Exceso de ineptitud" y "Exceso de soberbia", el 12 de octubre la senadora Lilly Téllez entregó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell un bastón y señaló: "Con su lealtad a ciegas al presidente, usted sólo ha dado palos de ciego".

Lo anterior, durante la comparecencia de López-Gatell donde rindió cuentas sobre la pandemia de coronavirus en el país, luego de que la Comisión de Salud el Senado de la República, cuestionara las cifras que se han dado a conocer respecto a las muertes por covid en México.

Durante 4 horas, integrantes de la Comisión de Salud del Senado de la República, pusieron en tela de juicio la manera en que el subsecretario López-Gatell ha manejado el combate al virus Sars-CoV2 en el país, por su parte la senadora del PAN le dijo que era su cetro, por ser "pequeño virrey de las camas vacías y de los muertos en casa".

Así como también su comparecencia fue acompañada por una caricatura que representaba cómo López-Gatell ha ocultado cifras sobre la pandemia.

Finalmente, los reclamos fueron tantos que la comparecencia tuvo que suspenderse.

(Luis Ramos)