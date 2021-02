Ahora sí Esteban Moctezuma deja la SEP; entra Delfina Gómez

Ante la ratificación que se espera que el Senado otorgue este lunes a Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo oficial la salida de este funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la llegada de la maestra Delfina Gómez.

"Deja la secretaría Esteban Moctezuma Barragán, quien está propuesto como embajador de México en Estados unidos y va hacerse cargo de la SEP, Delfina Gómez", dijo el presidente en conferencia mañanera.

López Obrador dijo que Moctezuma Barragán será "un buen representante, un buen embajador, una persona con principios, preparada, nacionalista, conocedor de los principios de la política exterior de nuestro país: sobre todo de no intervención, autodeterminación de los pueblos y de cooperación".

El ahora exsecretario de Estado presentó su renuncia al cargo y celebró haber implementado la educación digital ante el arribo de la pandemia de covid-19.

"Es un día de sentimientos encontrados, por una parte, siento un profundo honor de haber sido nombrado por el presidente representante del gobierno del propio presidente y del Estado mexicano antes los Estados Unidos de América", dijo.

Destacó que la relación con EU es la más importante para México ya que el país norteamericano compra a México 8 de cada 10 exportaciones y viven allá 37 millones de mexicanos.

A su vez, Delfina Gómez, nueva titular de la SEP, explicó que es la primera vez que una profesora de educación básica ocupará este cargo que cumple 100 años de existencia.

"Asumo esto como el cargo más hermoso que pueda existir y que es el de coadyuvar a millones de personas", lanzó.

Se prevé que este lunes, de manera virtual, comparecerá Esteban Moctezuma Barragán ante las comisiones unidas del Senado, instancia que lo ratificará como embajador de México en Estados Unidos.





AMLO PIDE A ADULTOS MAYORES TENER CONFIANZA EN LA VACUNA





El presidente López Obrador dijo que las vacunas contra la covid-19 "no son un peligro" y pidió a los adultos mayores de 60 años que tengan "confianza" en el plan de vacunación que se debe iniciar en 333 municipios del país.

"Está demostrado, estas vacunas no son un peligro, no hay riesgo. Si a caso, hay alguna reacción menor, pero que tengan confianza porque se les protege", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

Después de varias semanas con el plan de vacunación estancado, México puso en marcha este lunes la vacunación de adultos mayores de 60 años en 333 municipios de los 32 estados del país gracias a la llegada el domingo de un cargamento de 870,000 vacunas de AstraZeneca desde la India.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejaron la semana pasada usar la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford en personas mayores a pesar de las dudas previas sobre su eficacia.

"Hay mucha desinformación, hay rumores pero que no se haga caso a esta desinformación. Nosotros actuamos de manera responsable. No los vacunaríamos si supiéramos que hay riesgos", dijo López Obrador a los adultos mayores.





VACUNARSE EN MÉXICO ES VOLUNTARIO: AMLO





De todos modos, el mandatario admitió que vacunarse es "voluntario" porque el gobierno no hace "nada por la fuerza", y negó que las pensiones a los ancianos estén condicionadas a la vacunación.

López Obrador confirmó que ya se cumplió el 95% de la distribución de las dosis a los puntos de vacunación de los diferentes municipios pese a algunos retrasos "por el mal tiempo" en el norte de México.

Asimismo, recordó que el martes se reanudará el suministro de Pfizer, suspendido durante tres semanas, con un cargamento de 494,000 dosis.

Estas dosis servirán para retomar la vacunación de los trabajadores sanitarios, un proceso que el gobierno había previsto concluir en enero, y para inmunizar a los maestros de Campeche, único estado con colegios abiertos.

"Se va a terminar de vacunar a los que recibieron las primeras dosis de la vacuna, entre ellos los de Campeche. Vamos a seguir vacunando, vamos a seguir avanzando, todo esto depende de la disponibilidad de las vacunas", expresó el mandatario.

En total, el país, de 126 millones de habitantes, prevé contar con 34.4 millones de dosis de Pfizer, 79.4 millones de AstraZeneca, 35 millones de CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V, un millón de la china Sinovac y 51.1 millones de la plataforma Covax de la OMS.

Pero por ahora solo ha aplicado 870,000 vacunas y solo 86,000 personas han recibido las dos dosis de la vacuna.

Con 174,207 muertos, México es el tercer país del mundo con más decesos por la pandemia, por detrás de Estados Unidos y Brasil.





PIDE A ONU REUNIÓN POR ACAPARAMIENTO DE VACUNAS





El presidente López Obrador opinó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería convocar una "reunión urgente" para abordar el "acaparamiento de vacunas" contra la covid-19 llevado a cabo por los países donde están los laboratorios.

"Es algo que debe ver la ONU. Tiene que llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas porque faltan muchos países que no tienen acceso, no tienen la posibilidad", expresó.

Además, pidió que se apliquen "mecanismos" para que se cumpla la resolución que aprobó el año pasado la ONU por iniciativa de México para promover el acceso equitativo a vacunas y medicamentos durante la pandemia.

El jefe de Estado mexicano admitió que al gobierno le "cuesta mucho" conseguir las vacunas porque "hay mucha demanda, hay poca producción y los gobiernos que producen vacunas se las guardan".

"Por ejemplo, Pfizer todo lo que produce en Estados Unidos, es para Estados Unidos. Nosotros las recibimos de Bélgica, aún cuando hay fábricas en Estados Unidos", explicó.

También dijo que "se tuvo que hablar" con la Unión Europea (UE) porque "no querían que salieran (las vacunas) de Europa".

A finales de enero, a raíz de los retrasos en envíos de la vacuna, la Comisión Europea estableció solicitudes para la exportación de fármacos, si bien el 9 de febrero garantizó que autorizará todos los envíos hacia México.





(Luis Ramos)