Ahora retienen a turista china en AICM; INM se defiende de señalamientos

Los tratos inhumanos, la incomunicación y extorsión contra turistas extranjeros que visitan territorio nacional por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) en los aeropuertos no cesan.

En el espacio de Ciro Gómez Leyva, se dio a conocer un nuevo caso de abuso por parte de autoridades migratoria en contra de una turista china llamada Yiwen Huang, quien fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando iba a tomar un vuelo a Tijuana.

En entrevista con Gómez Leyva, Michelle Corona, amiga de la ciudadana china informó que Yiwen fue detenida por no haber llenado correctamente el Formato Migratorio Múltiple (FMM) con que ingresan los turistas extranjeros por lo que fue detenida y enviada a la estación migratoria de Las Ajugas ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

Michelle denunció que su amiga se encuentra incomunicada y que no le han permitido verla desde el martes, sólo le han permitido entregarle cosas de aseo personal.

Sobre este caso, el INM informó es un escueto comunicado al noticiero de Por La Mañana de Grupo Fórmula que la ciudadana china Yiwen Huang salió de la estación migratoria el martes 2 de marzo, un día después de su detención, sin embargo; Michelle asegura que no ha tenido comunicación con ella y desconoce su paradero; el martes Yiwem les informó que seguía en la estación migratoria de Iztapalapa.

EXTRANJEROS, TRATOS CRUELES EN AEROPUERTOS

Desde hace dos meses turistas extranjeros que han visitado México han denunciado una serie de irregularidades que van desde la retención, robo, acoso sexual y extorsión por parte de elementos del INM en las terminales aéreas y donde se han podido documentar casos similares de viajeros provenientes de Italia, Reino Unido, Rumania, Alemania y Austria.

La Silla Rota informó esta semana que la canciller de Colombia, Claudia Blum, así como el gobierno de Alemania, pidieron a México evitar maltratos a sus connacionales.

Costa Rica, Turquía, Colombia, Alemania, Brasil, Perú, Nicaragua, Venezuela, Austria, son algunos de los países desde donde sus ciudadanos han denunciado los maltratos y abusos de las autoridades mexicanas en los últimos dos años.

Las irregularidades exhibidas en este sexenio, así como en gobiernos anteriores, no se han terminado a pesar del cambio de mandos y personal de las terminales aéreas. La corrupción al interior de los aeropuertos en México, de acuerdo con fuentes de la Guardia Nacional, incluyen el tráfico de personas dirigido por personal del INM, quienes llegan a cobrar entre 5 mil y 10 mil pesos por el ingreso de personas que no cuentan con papeles, según lo confiaron fuentes a La Silla Rota.

Durante este gobierno, se han implementado diferentes programas para –según los objetivos enlistados– acabar con las irregularidades en las terminales aéreas, entre ellos, la asignación de la Guardia Nacional para el resguardo de las mismas. Sin embargo, la realidad superó a la institución, por lo que se delegó la responsabilidad al Ejército y la Marina.





MIGRACIÓN SE DEFIENDE

El Instituto Nacional de Migración advirtió que es incorrecto inferir que el pago de una multa por faltas administrativas sea un tipo de extorsión o corrupción

"Los turistas deben tener en cuenta que el número de días dependerá siempre de su itinerario. Es importante mencionar que la persona es responsable de verificar, tener en cuenta y cumplir con el número de días que, con base en la Ley, le fueron autorizados para permanecer en México", indicó en un comunicado.

Respecto a las versiones que señalan que personal del INM está coludido para extorsionar a las personas en su ingreso al país, de manera especial en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la autoridad migratoria advirtió que cuenta con un sistema de videovigilancia para supervisar que los funcionarios públicos que atienden a los usuarios, cumplan con su responsabilidad.

Recordó que para autorizar la internación de personas extranjeras, en el filtro de revisión corrobora varios requisitos para su ingreso que comprueben su identidad, motivo del viaje, lugar de residencia habitual o de procedencia, domicilio y tiempo de estancia en el territorio nacional.

Indicó que, en caso de que la autoridad migratoria advierta que la persona extranjera no cumple con los requisitos de ingreso, encuentre inconsistencias en la información o falta de autenticidad o veracidad de los documentos presentados, la persona será enviada a una segunda revisión, para determinar su ingreso o inadmisión al territorio nacional.

Para la autorización de la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, la autoridad migratoria del filtro de revisión podrá requerir que se compruebe el motivo de viaje o solvencia económica para cubrir el monto de los gastos de alojamiento y manutención durante la estancia de la persona extranjera en el territorio nacional.

Las personas extranjeras que han sido rechazadas, entre otros hechos, no acreditan el motivo de su viaje, no justifican a qué vienen, no traen el pasaporte, su documentación está incompleta, no traen boleto de avión de regreso o reserva de hotel o no conocen el nombre de la persona a la que van a visitar, algunas personas tienen alertas migratorias, registros de búsqueda internacional o conflictos con la ley en sus propios países.

"Las instalaciones donde esperan su vuelo inmediato de regreso son designadas y administradas por los grupos aeroportuarios, no son estaciones o estancias migratorias pertenecientes al INM, y se consideran zonas estériles porque jurídica y formalmente no han ingresado a territorio nacional", apuntó.





