"Ahora pido más bolsas para cadáveres", crecen muertes de migrantes en frontera

Cada vez más migrantes se dirigen Estados Unidos, en búsqueda de una nueva vida para sus familias, sin embargo, las autoridades reconocen un aumento de muertes entre las personas que cruzan la frontera, los cuales se pierden en el desierto o se ahogan en canales llenos de agua del Río Grande.

Oscar Carrillo alguacil del condado Culberson, en Texas reconoce que de unos meses a la fecha además de portar su armar, sombrero vaquero, ahora también lleva consigo bolsas y un carrito con cadáveres, lo que lo hace cuestionarse si debe seguir siendo oficial.

"Es para que ya no tengamos que llevar los restos en los brazos, explicó Carrillo, de 56 años, mientras describía la lista de migrantes muertos que aparecían en su guardia. Solía pedir cosas regulares como chalecos antibalas. Ahora estoy pidiendo más bolsas para cadáveres", relata el alguacil a The New York Times.

Carrillo reconoce que a medida que aumenta la cantidad de migrantes que cruzan la frontera con México, también los arrestos se han disparado a niveles no vistos en más de dos décadas, también han incrementado la cantidad de cadáveres encontrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés).

Hasta julio, los funcionarios de la Patrulla Fronteriza encontraron 383 migrantes muertos, la cifra más alta en casi una década y que ya supera con creces los 253 recuperados en el año fiscal anterior.

El alguacil del condado de Culberson, comenta que ha encontrado los cuerpos de 19 migrantes este año, muchos de los cuales murieron a causa del sofocante calor del verano, en comparación con los dos del año pasado, además de hacer cargo de levantar estos cuerpos atiende delitos como robo de ganado.

Para el gobernador de Texas, Greg Abbott, al aumento de migrantes es culpan del residente Joe Biden argumentando que atenuó la hostilidad que mostró su predecesor hacia los migrantes de América Latina.



Otros culpan a las bandas de narcotraficantes y al hambre en Centroamérica, o al clima extremo alimentado por el cambio climático. Si bien estos factores están interrelacionados, para el condado de Culberson hay otro elemento: el muro fronterizo.



El proyecto de la administración Trump ha impulsado a algunos migrantes a cruzar en áreas donde hay muro, como tramos remotos alrededor del condado de Culberson.

Carrillo, quien ha ocupado su puesto durante 21 años dice que la mayoría de los migrantes provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque el alguacil también ha encontrado recientemente los cuerpos de ecuatorianos y mexicanos.

Muchos de los migrantes que son expulsados a México intentan nuevamente cruzar a EU a veces en lugares excepcionalmente remotos como el desierto de Chihuahua. En julio, más de 200 mil migrantes fueron detenidos a lo largo de la frontera, un aumento del 13 por ciento con respecto al mes anterior y el segundo número más alto registrado, según cifras de la Patrulla Fronteriza. De los que fueron arrestados el mes pasado, el 27 por ciento habían sido detenidos anteriormente.



De acuerdo con Carrillo, las muertes de migrantes, una espantosa realidad durante décadas, están aumentando en un tramo de la frontera tras otro.



En Arizona, se encontraron los restos de 127 migrantes en el primer semestre de este año, frente a 96 en el mismo periodo de 2020, según Humane Borders, un grupo de derechos humanos que documenta tales muertes utilizando datos de la Oficina del Condado de Pima de la Médico Forense en Tucson.



En el Valle del Río Grande en el sur de Texas, se encontraron 69 cuerpos de migrantes entre octubre y julio, en comparación con 57 en el mismo periodo del año anterior, según cifras de la Patrulla Fronteriza. El sector de Del Rio de la agencia en Texas tuvo un salto aún mayor, a 71 cuerpos de 34.



En la parte de la frontera donde Carrillo trabaja, algunos migrantes mueren de insolación o deshidratación, luego de ser abandonados por contrabandistas.



Pero, como explicó el alguacil, hay muchas formas de morir en el desierto.

Además muchos de los cuerpos que se han localizado carecen de identificación, por lo que publica detalles sobre algunos casos en su página personal de Facebook. Personas de toda América Latina se acercan a él, desesperadas por obtener información sobre sus seres queridos.

Carrillo cometa el caso de una mujer en California, quien le preguntó si se había encontrado con el cuerpo de su hermano, que tenía un tatuaje de búho en la pierna y a menudo usaba una gorra de los Chicago White Sox. Con esa información, el alguacil pudo confirmar que los restos de un migrante hallado en junio eran los de un hombre de 28 años de Veracruz, México, hermano de la mujer que pidió su apoyo y cuyo cuerpo puedo ser entregado a la familia.



