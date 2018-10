Ahora ex concubinos podrán solicitar pensión, determina SCJN

REDACCIÓN 03/10/2018 08:03 p.m.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los ex concubinos pueden solicitar alimentos en cualquier momento y no se les debe limitar a hacerlo antes de que cumplan un año de separados, pues esto es inconstitucional.

Este límite dirigido sólo para los ex concubinos, establecido en el Código Familiar de Michoacán, es discriminatorio, determinó la Primera Sala, porque a los ex cónyuges se les permite reclamar los alimentos en cualquier momento. Por ello, el pago de una pensión alimenticia para ex concubinos no debe quedar sujeto a un plazo.

Para definir el fallo, el criterio se derivó de la resolución de un amparo en el que los ministros analizaron si procede o no el pago de una compensación entre ex concubinos, como ocurre en los casos de divorcio.

Los ministros estimaron que los jueces y tribunales sí deben pronunciarse sobre la posibilidad de establecer una compensación de hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el concubinato, ya que todas las formas de familia deben ser protegidas conforme a lo establecido en la constitución, es decir, en igualdad de condiciones para todos.

Esta no es la primera vez que la SCJN declara que los concubinos pueden acceder a una compensación por el caso de separación, por lo que la reiteración del criterio abre paso a que en un futuro pueda convertirse en jurisprudencia.

MINISTROS SE PRONUNCIAN POR ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

Por otro lado, la SCJN determinó también que el sistema educativo en México ha mantenido segregadas a las personas con discapacidad, al prever la implementación de educación especial y no inclusiva.

Ante ello, los ministros de la Segunda Sala de la Corte consideraron que cualquier exclusión en el sistema educativo, con base en la discapacidad de las personas es discriminatoria e inconstitucional.

Además, los ministros sostuvieron que en México no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos: uno regular, para todos los alumnos y otro especial, para las personas con discapacidad, sino que el sistema educativo regular debe ser complementado con "herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo" para identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad.

