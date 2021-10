¡Ahora el cuñado! Rodrigo Gutiérrez Müller consiguió 25 mdp de presupuesto extra

Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del presidente Andrés Manuel López Obrador, ayudó al exalcalde de Tamazula de Gordiano, Jalisco, a gestionar ante la Secretaría de Hacienda un aumento de presupuesto para la localidad, de 25 millones de pesos.

El propio Francisco Javier Álvarez Chávez, quien culminó su cargo como alcalde de Tamazula el pasado 30 de septiembre, aseguró para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que el dinero fue gestionado ante las autoridades federales en diciembre de 2018, durante los primeros días del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación .

Los 25 mdp habrían servido para que Banobras le ampliara una línea de crédito y poder cubrir un adeudo con una empresa contratista de luminarias que habría llevado a una demanda contra el municipio jalisciense.

En septiembre de 2019, al dar su primer informe de gobierno como alcalde de Tamazula, Álvarez Chávez agradeció a su "amigo" Rodrigo Gutiérrez Müller.

"Valoro mucho que me hayas acompañado a Hacienda federal para lograr esos 25 millones y el refinanciamiento de la línea global para el municipio de Tamazula", dijo

Gutiérrez Müller incluso fue invitado especial a la toma de protesta de Álvarez como alcalde de Tamazula.

Álvarez Chávez pidió licencia al cargo el 6 de marzo del 2021 para buscar hacerse de un escaño en el Congreso de Jalisco por el Distrito 19, por el partido local Hagamos. Al perder la elección, regresó a la alcaldía para concluir su cargo.

Al ser cuestionado sobre sus propias afirmaciones, el exalcalde se contradijo y aseveró que el cuñado del presidente de la República sólo lo acompañó a la capital del país, pero no entró con él a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar la gestión del aumento de recursos.

"Sí, pero él no entró a Hacienda, él no entró a Hacienda federal. Él y yo fuimos a otros temas también, pero no entró a Hacienda. Una cosa es que me haya acompañado a México, pero no entró a la Secretaría", dijo Álvarez para MCCI.

Conviene recordar que durante este 2021, Martín y Pío López Obrador, hermanos de AMLO, han protagonizado videoescándalos en los que se les observa recibir fajos de billetes de parte de David León Romero, para supuestamente ser utilizado en campañas electorales de Morena.

