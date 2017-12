EMILIO ÁLVAREZ ICAZA:

AHORA busca incidir en la agenda política

En entrevista, el exsecretario ejecutivo de la CIDH destaca los encuentros que ha sostenido y que viene buscando con diversos aspirantes y excandidatos

IRMA ROSA MARTÍNEZ A. 19/12/2017 04:50 a.m.

AHORA no busca una alianza sino incidir en la agenda política: Álvarez Icaza (IRMA ROSA MARTÍNEZ)

El diálogo de la Iniciativa Ahora con el frente de partidos PAN-PRD-MC no significa una alianza electoral, precisó su coordinador nacional Emilio Álvarez Icaza, al indicar que el movimiento que encabeza tiene el mandato de dialogar con todas las fuerzas políticas y actores de la vida nacional que puedan incidir en una agenda democrática en el país.

Con ese fin, ya han sostenido pláticas también con el equipo cercano de Andrés Manuel López Obrador, con Cuauhtémoc Cárdenas, con el próximo candidato al gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro y con el aspirante independiente a la gubernatura de Puebla, Enrique Cárdenas. Han buscado, sin éxito, a la Marichuy Patricio, vocera y aspirante a la una candidatura independiente por el Concejo Indígena de Gobierno.

Y si bien Álvarez Icaza enfatiza que en estos momentos la posibilidad de una alianza con el frente no está en la mesa de discusión, la posibilidad pareciera que queda abierta cuando afirma que, de ser el caso, toda decisión sería tomada por la Asamblea de Ahora.

"Lo que es un hecho es que el Frente existe. "Ciertamente el hecho político es que existe, el hecho político es que ahí está, el hecho político es que se ha constituido como un polo electoral", subrayó.

Temas de la agenda nacional

La Silla Rota buscó al dirigente de Ahora tras conocerse el impacto que tuvo en redes sociales el encuentro que tuvieron Álvarez Icaza y Alfredo Figueroa con Ricardo Anaya y Santiago Creel. Tan sólo a través de la cuenta de Álvarez Icaza el tema tuvo un alcance de 1.3 millones de personas. Y lo mismo hubo reacciones muy negativas que comentarios de apoyo.

"Queremos poner en la discusión temas de la vida de la República, los temas de agenda de Ahora, como lo hicimos en el caso del ´fiscal carnal´, en el que logramos influir para frenarlo", afirma.

El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recuerda que cuando se anunció que él ya no buscaría una candidatura independiente a la Presidencia, se acordó que seguirían impulsando candidaturas a nivel local (hasta el momento son 53 en 15 estados, incluyendo candidaturas a gubernaturas, presidencias municipales y diputaciones locales); el segundo acuerdo fue lanzar un llamado a todas las fuerzas políticas a dialogar.

Refiere que el encuentro con Ricardo Anaya, precandidato de la colación Por México al Frente, fue a solicitud expresa del panista, como una respuesta a ese llamado a un diálogo nacional. Están pendientes de resolver las características, los formatos, las alineaciones y los contenidos de ese diálogo, dijo.

Y reitera: "Nosotros llamamos a un diálogo nacional para sacar al PRI de Los Pinos en primer lugar, pero también para resolver los temas que desde nuestro diagnóstico de país son los más graves".

Algunos de esos temas van desde cómo se generan acuerdos para un cambio de régimen hasta cómo se discuten las condiciones de las elecciones del 2018. Preocupa de manera destacada el trabajo de fiscalización del INE y todavía más cuando la última información pública de que se dispone es que el titular de la autoridad electoral quiere proponer como responsable de la unidad de fiscalización a alguien que trabajó con José Antonio Meade, hoy precandidato del PRI-PVEM-PANAL a la Presidencia.

"Es un tema de escándalo. Esas son las cosas que queremos discutir. Cómo le vamos a hacer con la fiscalización si está en manos de alguien que trabajó en la Secretaría de Hacienda con José Antonio Meade".

Otros temas son la necesidad de establecer un modelo de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y construcción de la paz. Y la grande preocupación es la Ley de Seguridad Interior, que ya fue aprobada por el Congreso y sólo falta su promulgación por parte del presidente de la República.

En el caso de corrupción e impunidad, considera de suma importancia hacer un seguimiento puntual al nombramiento de quien sustituirá a Jacqueline Peschard en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

El Frente existe

En opinión de Álvarez Icaza, ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la coalición de partidos que impulsa la candidatura de Ricardo Anaya tendrá que asentarse como fenómeno político.

"Esencialmente lo que hemos visto de septiembre a la fecha es una apuesta política que se ha ido consolidando. Vamos a ver cuál es su alcance y naturaleza. Hay muchas dudas todavía, pero ciertamente el hecho político es que existe, el hecho político es que ahí está, el hecho político es que se ha constituido como un polo electoral".

A decir del también ex consejero electoral, "todo pinta a que vamos a un proceso esencialmente de tres polos. No veo honestamente candidaturas independientes a la Presidencia y las que veo me parecen orquestadas desde el gobierno".

Desde su análisis, claramente hay una estructura de gobierno apoyando la candidatura de El Bronco, pues los recursos no están transparentados, hay servidores públicos en la campaña y se han tenido informes sobre la compra de firmas para su candidatura.

Álvarez Icaza asegura tener información de que Margarita Zavala goza de apoyo de estructuras del gobierno federal, e incluso el ex perredista Armando Ríos Pitter está siendo financiado por el equipo de José Antonio Meade.

Reconoce que el impacto de Por México al Frente hubiera sido mucho mayor si el método de selección del candidato hubiera sido "más ciudadano. Había una expectativa de un proceso mucho más abierto a la ciudadanía. Yo acompaño que hubiera sido más conveniente para generar un mecanismo de más potencia de construcción de ciudadanía, un proceso de validación".

Sin embargo, afirma que no por ello el método que se eligió deja de ser democrático. El acuerdo fue asignar la candidatura como propuesta del PAN y será dentro de los términos y procesos que tiene el PAN.

"El acuerdo fue que un proceso interno va a resolver la candidatura. ¿Eso es democrático en cuanto a formas? Sí. ¿Es potente en cuanto a una construcción de una fuerza política más amplia de los partidos? Pues no. No tiene la potencia que hubiere tenido otro tipo de actores en términos de ir más allá de los partidos. El dilema es como construyes un frente político más allá de los partidos que tenga un diálogo con actores sociales y civiles".

Con respecto a la opinión de algunos que señalan que las mezclas ideológicas que presentan las diferentes coaliciones van a provocar la rebelión de las militancias, Emilio difiere:

"La evidencia empírica no soporta ese dicho; la evidencia empírica señala que cada vez que PAN y PRD han ido juntos han ganado, salvo en un caso. Y claramente tuvieron los dolorosos aprendizajes de Edomex y Coahuila, donde no hicieron alianza y perdieron".

