Ahondan discrepancias Gómez Urrutia-Monreal por outsourcing

Luego que el pasado martes 2 de marzo se dio a conocer que el dictamen sobre outsourcing, que fue aprobado en comisiones del Senado, cambiaría tras un acuerdo de senadores, empresarios, sindicatos y representantes del gobierno federal para no tipificar como crimen organizado la subcontratación irregular, el senador Napoléon Gómez Urrutia rechazó un pacto unilateral.

Indicó que el único acuerdo fue escuchar las opiniones de representantes del sector gubernamental, empresarial, sindical, académico y de abogados en la Mesa de Alto Nivel y recibir y analizar las propuestas, pero descartó que exista algún compromiso para incluir en el proyecto de dictamen todos los planteamientos, sino sólo aquellos que se considera enriquecen el documento.

Tras las acusaciones de que no se han respetado los acuerdos alcanzados en la Mesa de Alto Nivel en materia de subcontratación, el legislador, a través de un comunicado, indicó que el dictamen será llevado para su análisis y discusión de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda, en la próxima sesión.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en el Senado afirmó que se cumplirá la palabra con los empresarios.

"Me parece que sería una falta de respeto tomarles el pelo o haberlos invitado a que participaran en una mesa de alto nivel, y finalmente quede igual. Es el gatopardismo, sólo escucharlos pero no enmendar ni aceptar lo que ya se aprobó. No.

"Como en todo proceso legislativo, corresponde a los integrantes de ambas instancias decidir si el dictamen se aprueba en sus términos, o se modifica. Es decir, no será una decisión unilateral, ni tampoco la Mesa Directiva está facultada para ello", señaló Monreal.

Gómez Urrutia indicó que el documento será llevado al Pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación, donde todavía existe la posibilidad de que se puedan incorporar algunas propuestas si así lo decide la mayoría del Pleno.

Además, calificó de infundadas las acusaciones del Grupo Parlamentario del PAN, la cuales expuso, sólo "pretenden crispar el ambiente legislativo".

La mesa de negociación de la reforma al outsourcing acordó modificar el dictamen ya votado en comisiones en diciembre pasado, a fin de discutirlo en comisiones y llevar la nueva redacción de al pleno a la sesión del jueves, con dispensa de la segunda lectura.

Monreal acotó: "no nos corre la prisa, pero lo que les puedo decir es que al menos el grupo mayoritario va a sostener su posición, su palabra, y va a honrar su palabra, que en el seno de la comisión de alto nivel se mantuvo, y la presidió Eduardo Ramírez".

Los tres temas que preocupan a los empresarios son la penalización como delincuencia organizada del outsourcing ilegal, la retroactividad de la medida y las empresas solidarias, son temas que quedaron superados.

Tal como se propuso durante en las mesas de discusión del tema, son tres las leyes que serían modificadas: la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de subcontratación.