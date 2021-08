"Ahí está esperándola su boleta"; responde Lorenzo Córdova a Beatriz G Müller

Beatriz Gutiérrez Müller se quejó al no poder votar en la consulta popular, por lo que Lorenzo Córdova le respondió (Foto: especial)

Esta mañana la doctora Beatriz Gutiérrez Müller se quejó en redes sociales luego no de no poder votar en la Consulta Popular, pues el INE no instaló casillas especiales en otros estados.

"Gracias, INE México por no permitirme votar en una mesa receptora especial para ciudadanos en tránsito, gracias, gracias. Así, ¡que viva la democracia selectiva!", escribió.

Gutiérrez Müller, quien se encuentra fuera de la ciudad de México acusó al INE, por lo que el presidente consejero Lorenzo Córdoba, le respondió:

"Yo siempre he sido muy respetuoso de la señora Gutiérrez Müller; me permito, a lo mejor no ha sido muy informada, la casilla en donde ella está registrada para votar, el INE registró su nuevo domicilio. La casilla está funcionando y está instalada y ahí está su boleta; probablemente le hayan informado mal y en estos tiempos de desinformación es importante aprovechar su presencia aquí para decirle que cuando quiera votar, hasta las seis de la tarde estará esperando su boleta correspondiente en la casilla que le toca".

Y explicó que no puede haber casillas especiales para votar porque la ley de consulta popular lo prohíbe. Por lo que exhortó al presidente López Obrador y su esposa, la doctora Gutiérrez Müller, a acudir a la casilla que les corresponde para poder votar, en la Ciudad de México.

(Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller votarían en la Ciudad de México en la sección 4749.

Esta mañana, la casilla donde votaría tuvo un retraso por falta de funcionarios. Según información de El Universal, en el lugar hubo acarreo de comerciantes de la Ciudad de México.

El medio registró que jóvenes llegaron en motocicletas y organizaban a ciudadanos para hacer filas al grito de "queremos votar".

La aglomeración provocó que un funcionario del INE cerrara el paso para evitar el acarreo e "invitarlos" a buscar la sección que les corresponde para acudir a emitir su voto.





bl