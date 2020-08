Agustín enfermó y murió, pero nunca creyó que fue de covid-19

Suman más de 50 mil muertos en México por el nuevo coronavirus y se acumulan las historias de las víctimas, muchas de ellas de personas que tuvieron despedidas lejanas o que no pudieron decir adiós a sus seres queridos.





EL JARDINERO QUE NUNCA ACEPTÓ QUE TENÍA COVID





Agustín, un jardinero de 63 años de edad, murió el pasado 22 de abril en San Vicente Chicoloapan, Estado de México, gustaba de oír todo tipo de música mientras cuidaba de los jardines, desde Los Ángeles Negros hasta Las Jilguerillas.

Gustaba de la familia, la política, la familia, el tequila y la cerveza. Se trasladaba a su trabajo en Metro, con las medidas de seguridad: cubrebocas y las manos bien lavadas.

Su amigo, Rafael, contó al diario español El País que cuando empezaron los síntomas no quiso reconocerlos. "Este dolor de espalda es de cargar macetas, decía, y lo achacaba todo a sus problemas de vesícula", apuntó.

La tos lo llevó al hospital, pero le dijeron que tenía atenderse en otro lugar porque aseguraban que tenía coronavirus.

"Lo llevaron a un médico particular, pero le dijo lo mismo, que eso era la covid-19 y que ellos lo tenían que reportar. No quiso ir a otro hospital, se fue a morir a casa. Siempre decía que él no tenía eso, era un hombre muy fuerte. Quizá era miedo, hay gente que va a esos hospitales y termina muerto", dijo Rafael.

"El lunes ya me presento al trabajo", fue lo último que le dijo este jardinero a su amigo, pero ya no llegó.





MOISÉS FUE NOTICIA DESDE NACIÓ





Para el periodista Moisés Márquez, de 52 años de edad, las noticias eran algo natural desde el mismo día en que nació en Guaymas, Sonora. El 15 de septiembre de 1967 fue la portada del diario local pues destacaron que había nacido pesando más de 5 kilos.

El 7 de mayo en Tijuana, Baja California, el editor Moisés murió debido al coronavirus. La primera página de Infobaja, en la que trabajaba, le rindió un homenaje una semana después con un retrato sonriente con el título: "Apasionado por la noticia".

"Máster, dame carnita", era la frase que decía a sus colegas cuando buscaba material para sus columnas políticas.

"Él andaba siempre en la calle. Era un workaholic (adicto al trabajo). En la noche llegaba y escribía, pero en el día andaba correteando la noticia", cuenta a El País Luis Fernando Vázquez Bayod, director general de Infobaja.

Moisés ganó el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa a la mejor cobertura noticiosa y era un avispado reportero que se volvió editor por invitación de su amigo Luis Fernando, quien fundó su propio medio.

"Para mí era muy importante que estuviera en mi equipo. Era muy leal, muy ético, muy coherente, muy trabajador", dice Luis Fernando.

Tras un paso por el equipo de comunicación del exalcalde de Tijuana, Moisés volvió a Infobaja donde trabajó hasta ser hospitalizado por coronavirus.

Tuvo una participación muy activa en la cobertura de la pandemia. Organizó un foro virtual con doctores que se habían contagiado de la covid-19, entre ellos el exdirector de Hospital General de Tijuana, Clemente Zúñiga, quien lo acabó tratando hasta su muerte.

"El virus lo agarró con fuerza, lo intubaron y se complicó muchísimo", contó su amigo. "Pero nos dio la oportunidad de ver cuánta gente quería a Moisés", pues la comunidad se movilizó para estar al pendiente de él.

