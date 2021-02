Agreden a defensora por pedir a edil de Guelatao más medidas por covid

Miriam Pascual ha recibido agresiones por pedir que el 21 de marzo, cuando ya estaba en marcha la fase 1 de medidas sanitarias para evitar el contagio del coronavirus, no se hiciera la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Guelatao, pueblo oaxaqueño donde nació Benito Juárez.

Entrevistada por La Silla Rota, la defensora de comunidades indígenas afirmó que no se trató del único evento masivo realizado en Guelatao. También ahí se celebró ese mismo día un tradicional torneo de básquetbol que año con año convoca a equipos de Oaxaca y de oaxaqueños asentados en Estados Unidos y que reúne a miles de personas en un solo lugar. Como ocurrió con el evento presidencial ella también se opuso a su realización, para evitar la posibilidad de contagios.

En ambos eventos estuvo relacionado el alcalde de Guelatao, Federico Hernández Ramírez, afirmó la también experta en temas de trata.

Luego la organización que encabeza, Yureni AC, produjo material radiofónico para concientizar sobre el coronavirus a la población, pero las autoridades municipales no lo transmitieron, pese a que incluso estaba adaptado a los usos y costumbres de la región.

Después se quejó de que en Guelatao aún haya gente en las calles e incluso los bares y sitios turísticos sigan abiertos, no como en otros pueblos donde ya impiden la entrada a los extraños, ante el temor de ser contagiados.

Pero lo que más le preocupó fue que el 7 de abril, a las 10 de la noche un grupo de policías se presentó a pedirle la devolución de libros que le fueron donados por la anterior administración municipal y que ella y su pareja rescataron del abandono y humedad en que estaban para emplearlos en un programa de fomento a la lectura.

La visita a donde ella vive con su pareja fue inesperada por la hora e irregular, porque cuando pidió un comprobante de la entrega, los policías no se lo dieron y se limitaron a decir que eran ‘órdenes del presidente municipal’.

Después, su pareja, que es el representante legal del programa de lectura le habló al presidente municipal para pedirle una explicación sobre la medida.

“La respuesta fue que era en concreto porque yo hago sugerencias y comentarios que no van y las únicas que se le han hecho son en torno al covid”, recordó Pascual.

La defensora también fue discriminada luego de que se le repartieran dos conos de huevos a cada familia de Guelatao. Al no recibir dicho suministro le pidió una explicación a Hernández Ramírez, quien se limitó a decir que fue un error.

Pascual mencionó que en otras ocasiones ha estado en conflicto con autoridades de otros estados, las cuales luego se disculpan o le dan una explicación. Pero con el presidente de Guelatao no ha sido así, por lo que se siente en riesgo y censurada y además con el riesgo de que se contagie el covid-19, ya que en la entrada del pueblo el único filtro que existe es preguntar a quien llega si tiene coronavirus.

“Yo lo interpreto como violencia política hacia mí y se sigue negando el problema”.

Pero además en otros conflictos que ha vivido, como en Tlaxcala, donde ha visto casos de trata, ella se ha movido a otros estados cuando se siente amenazada, en cambio Guelatao es su pueblo y tampoco quiere moverse, porque sabe que el covid puede ser asintomático y quiere evitar la posibilidad de contagiar a alguien.

“No quiero moverme. Quiero seguir haciendo materiales, quiero difundir información y tengo derecho”.

Aunque ella no quería dar a conocer su caso para evitar dividir a la comunidad, ante la visita de la policia a deshoras y la falta de comunicación del alcalde con ella fue que aprobó que un grupo de organizaciones, entre ellos el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, diera a conocer su caso a través de una carta dirigida al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

“Destacamos que a pesar que ha habido diversas comunicaciones internas por parte de instituciones gubernamentales, así como organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, quienes han manifestado su preocupación con los hechos desde el 8 de abril, no se ha recibido respuesta por parte del presidente municipal de Guelatao de Juárez, Federico Hernández Ramírez”, se lee en la misiva.

#Entérate Alcalde de Guelatao, Federico Hernandez, explica por qué excluye a la defensora Miriam Pascual de apoyos para enfrentar covid-19 pic.twitter.com/7m0wntmYsC — La Silla Rota (@lasillarota) April 15, 2020

21 DE MARZO MASIVO

El 21 de marzo, día del natalicio de Benito Juárrez se celebraron dos eventos masivos, pese a que ya estaba la recomendación de la Secretaría de Salud de que no hubiera reuniones de más de 100 personas. En el caso del mitin del presidente López Obrador hubo incluso acarreo para el que se usaron camionetas de la Guardia Nacional, y en el caso del torneo de basquetbol, en el deportivo la gente estaba apretujada.

“Algunas comunidades me pidieron asesoría. Me decían ‘no sabemos cómo pedirle a los jugadores que no vayan’,”, y ella los ayudó para pedir a las autoridades municipales, encabezados por Federico Hernández Ramírez, suspender ambos eventos.

Aunque entre algunos equipos se acordó que la asistencia fuera voluntaria e incluso que se pospusiera, el Consejo Deportivo organizador amenazó con desafiliar por 5 años a los equipos que no participaran. Eso era un golpe bajo para los equipos, cuya pasión por el baloncesto es muy conocida.

“Es como si le pides a un guadalupano que no vaya a la Basílica”, comparó.

Pascual descubrió que Hernández Ramírez, también forma parte del Consejo Deportivo y a eso atribuye que no se haya cancelado el torneo, pese a que ella le dijo que con eso se protegía a la población y ayudaba al presidente López Obrador a no exponerse.

La defensora buscó información en el municipio sobre el covid y el derecho a la salud y detectó que en el municipio no había información sobre la pandemia.

Miriam Pascual dijo en la entrevista vía telefónica que Guelatao no está preparado para enfrentar a la crisis sanitaria causada por el covid.

Además de que se ve gente en las calles y locales comerciales abiertos. Tampoco hay cerco de seguridad, lamentó.