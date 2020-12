Agradecen gratuidad en hospitales; dudan que salud sea como Dinamarca

"Que ya no nos van a cobrar ni nada, no nos han dicho, de hecho yo sí voy a pasar a trabajo social a preguntar ahorita a ver qué me pueden decir, porque ni sabía, hasta que hace rato me explicaron", expresó Teresa Juárez, con dudas sobre la nueva gratuidad en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, pero con la esperanza de que le hicieran válida esta nueva medida.

A partir de este martes los Institutos Nacionales de Salud dejaron de cobrar cuotas de recuperación, como lo había prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador. La tarde del lunes se publicó el acuerdo por el que se instruye que toda la población sin seguridad social queda exenta de pago, sin importar a qué nivel socioeconómico pertenecen.

La Silla Rota realizó un recorrido por tres de estos institutos y detectó que la mayoría de los ciudadanos no estaban enterados de este cambio, aunque destacaron que será de gran beneficio y que si se concreta como está planeado podríamos estar un paso más cerca de tener un sistema de salud como el de los países Nórdicos, como lo ha señalado el presidente.

"OJALÁ QUE TODO SEA GRATUITO"

Afuera del Hospital Manuel Gea González, sentada en una jardinera, con un cubrebocas negro y una blusa de cuadros, Teresa esperaba noticias de su hermano, quien estaba en el quirófano por un absceso que no lo ha dejado tranquilo, pues ya lleva varias intervenciones, aunque ésta es la primera en el GEA.

Ella comentó que no sabía sobre la gratuidad en los institutos, se enteró porque otras personas que estaban ahí le comentaron, pero en el hospital no le habían dicho nada de manera oficial.

"Ahorita con eso que me han dicho voy a pasar a preguntar, ojalá no sea nada. Ojalá y entre para que sea gratuito todo. Voy a entrar a informarme, a ver qué nos dicen, porque luego dicen sí, a partir del 1 de diciembre, pero luego no lo llevan a cabo", enfatizó Teresa, quien estaba preocupada por el pago que debían hacer por la operación.

#AlMomento "Ojalá no tenga que pagar nada", expresa Teresa Juárez quien tiene un familia hospitalizado en el Hospital Gea González y aún no les han dicho nada sobre que ya no se van a cobrar las cuotas de recuperación en los Institutos Nacionales de Salud #rb Video: @LuRldnVra pic.twitter.com/evobcAfGMf — La Silla Rota (@lasillarota) December 1, 2020

Para ella "sería una maravilla" ya no tener que pagar por la atención que recibió su hermano, porque señaló que si bien lo que les cobraban era acorde a sus posibilidades, a veces no les alcanzaba y se veían forzados a no acudir a las consultas.

Al ser cuestionada sobre si con este cambio México está más cerca de tener un sistema de Salud como el de los países Nórdicos, Teresa titubeó un poco, pero respondió: "Pues sí se hace y lo llevan a cabo, pues sí, pero si no se hace, seguimos igual que antes".

Del Gea González salió también Elia acompañando a su hermana, algo molesta porque no le realizaron el estudio que tenía programado y se lo tuvieron que reagendar, pero dijo que ya les habían informado sobre el tema de la eliminación de cuotas de recuperación.

"Nos dijeron ahorita, que de hoy para adelante ya no se va a cobrar nada, pero nosotros ya habíamos pagado desde hace mes y medio", manifestó con una sensación agridulce por el hecho de no haber sido beneficiada.

"PARA NOSOTROS ES BUENA NOTICIA, ESTÁBAMOS VIENDO DÓNDE CONSEGUIR DINERO"

En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" no les habían informado sobre el tema a los familiares de pacientes. Ofelia estaba bordando afuera del hospital, donde ha esperado durante 20 días, que es el tiempo que su esposo lleva internado.

Cuando se le preguntó su opinión sobre la eliminación de cuotas de recuperación, señaló: "De hecho no sabíamos que ya no se va a cobrar, porque hasta ahorita nosotros hemos estado al corriente con nuestros pagos. De parte del Instituto no hay ninguna información".

"Para nosotros sería una noticia muy buena, porque ahorita estamos viendo donde conseguir y no sabemos si nos va a alcanzar lo poco que tenemos y si como dijo el presidente que ya no se cobraría, para nosotros sería mejor porque nos quitaremos un peso de encima", enfatizó.

Aunque prefirió no decir el monto que han gastado en estos 20 días de hospitalización, indicó que ha sido considerable. Ofelia detalló que a su esposo lo operaron de un tumor en el páncreas y tuvo que regresar porque presentó complicaciones en el estómago.

La situación ha sido compleja para ellos, ya que su esposo lleva un año enfermo y ambos tuvieron que dejar de trabajar. Su familia los ayuda y con eso han salido adelante, pero cada vez tienen menos recursos.

Para Ofelia, un sistema de salud como el de los países nórdicos no se ve tan cercano, "Pues no creo, porque siento que nos faltaría muchísimo, porque a veces no hay medicamento. A veces aquí si te piden el medicamento, si no lo tienen, nosotros como familiar lo tenemos que comprar, entonces siento que falta muchísimo, como tal, nos faltaría demasiado", manifestó.

"EL CÁNCER ES MUY CARO, SI AYUDA EL GOBIERNO, QUÉ BUENO"

En el Instituto Nacional de Cancerología (InCan) los familiares de los pacientes atendidos ahí tampoco tenían muy claro el tema de la gratuidad. Erick Marroquín Hernández acompañó a su tía que padece cáncer de mama.

Comentó que no se había enterado de que ya no se va a cobrar en estos Institutos, aunque destacó que "realmente es un gran apoyo, porque es un gasto pesado, ojalá que sí se aplique y se aplique para todas las personas que lo necesitan".

Usando un cubrebocas de animal print, Daniela Castro permaneció en la calle esperando a su suegra que es atendida en el InCan desde hace 3 meses. Ella no sabía que ya no se van a cobrar cuotas de recuperación, pero le pareció "muy bien, porque con todos los gastos que hay en todo, se apoyaría mucho la economía de los enfermos".

Coincidió con ella Jovita Olvera, quien recordó que hay muchas personas sin seguridad social que no tienen recursos suficientes para poder pagar y es de gran ayuda que el gobierno los apoye.

Sin embargo, Jovita destacó a que a su mamá no le cobraron nada porque contaba con el ahora desaparecido Seguro Popular y aunque ya se recuperó, ahora siguen yendo a consultas de revisión.

Sobre si México está cerca de tener atención como los países Nórdicos, ella dijo que "a lo mejor sí, si se hace, pues sí" y añadió que la gratuidad "me parece muy bien, porque esta enfermedad es cara, es caro todo el medicamento y todo eso, si va a ayudar el gobierno pues qué bueno, ojalá".

HAY DUDAS SOBRE CÓMO SE VA A COMPENSAR INGRESO A INSTITUTOS

Aunque la gratuidad representa un gran beneficio para la población sin seguridad social que es atendida en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, persisten las dudas de cómo se les va a compensar, ya que con las cuotas de recuperación obtenían ingresos que les ayudaban a mantenerse, ya que los recursos con los que cuentan anualmente son muy justos para su operación.

El año pasado, La Silla Rota dio a conocer la compleja situación que vivieron los Institutos Nacionales de Salud cuando la Secretaría de Hacienda les congeló les congeló 2 mil 400 millones de pesos. Aunque después fueron liberados, por un momento encendieron las alertas sobre su capacidad de operación, ya que en esa ocasión señalaron que ya estaban sufriendo problemas para contratar algunos servicios subrogados y que los recortes de personal ya estaban afectando la atención, porque los que están tenían que trabajar horas extras.

En el Presupuesto de Egresos de Federación para 2021 se prevé que 12 de los 13 Institutos Nacionales de Salud tengan un aumento por un monto total de 797 millones 198 mil 834 pesos, pero no se sabe si este ligero incremento les ayudará a paliar los recursos que dejarán de recibir por las cuotas de recuperación.