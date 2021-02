Agentes federales libran la 4T con seguros de gastos médicos mayores

Han transcurrido seis meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la “austeridad republicana” ya se le empiezan a hacer hoyos.

El pasado 27 de febrero, la Fiscalía General de la República adjudicó, mediante una licitación pública nacional (LA-017000999-E39-2019), un contrato a la empresa Metlife, SA, para la adquisición de un “seguro de gastos médicos mayores para el personal sustantivo”, por el que se pagaron 145 millones 169 mil 478 pesos y 36 centavos, más 23 millones 227 mil 116 pesos y 54 centavos por concepto de IVA, lo que arroja un total de 168 millones 396 mil 594 pesos y 90 centavos.

Cabe mencionar que con esta adquisición la FGR no comete ningún delito ni incurre en alguna responsabilidad, pues no existe alguna ley u ordenamiento que le prohíba hacerlo, ya que la Ley de Austeridad aún no ha sido aprobada; sin embargo, también se debe señalar que cientos de miles de funcionarios públicos ya han dejado de contar con un seguro de gastos médicos mayores en aras de esa austeridad pregonada. La FGR justificó a LA SILLA ROTA que se trata de apoyar a agentes federales que pueden ser víctimas de alguna agresión física y por ello es necesario mantener esa prestación.

Así, siendo todavía candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador advirtió reiteradamente que durante su gobierno los funcionarios públicos no tendrían seguros de gastos médicos mayores ni atención médica privada. Ya como presidente electo la advertencia se hizo plan de gobierno.

Una de las decenas de veces que hizo esta advertencia fue durante una conferencia de prensa ofrecida en la que fue su casa de transición, ubicada en la calle de Chihuahua de la Colonia Roma. Ahí, el hoy presidente de la República señaló que “no van a haber seguros médicos ni atención médica privada para funcionarios públicos, así de claro, eso lo dijimos en la campaña, vamos a ahorrar y espero que los otros poderes hagan lo mismo”.

DE FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS

Cuando el presidente habló de cancelar este tipo de prestaciones a los funcionarios públicos, al parecer todos ellos estaban en el entendido de que estos seguros habían terminado.

El pasado 12 de marzo, durante una comparecencia ante diputados federales, Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar del gobierno federal, hablaba de las estancias infantiles del país cuando de pronto se sintió mal y su comparecencia tuvo que ser suspendida y ella trasladad a un hospital.

Finalmente llegó al Hospital del ISSSTE de Zaragoza, donde lograron estabilizarla y, unas horas después, trasladada a su casa.

A diferencia de Montiel –y de cientos de miles de funcionarios federales-, en la Fiscalía sí gozan de un seguro de gastos médicos mayores que les garantiza atención médica en los mejores hospitales, además de proveerles de medicamentos e incluso el acceso a la tecnología más avanzada para cuidar de su salud, todo con cargo al erario público.

De acuerdo con el acta de fallo del 27 de febrero pasado, firmada en las instalaciones de la FGR, el monto mínimo asegurado para ese personal es de 67 millones 701 mil 306 pesos y 40 centavos, mientras que el monto máximo es de 169 millones 253 mil 266 pesos.

OTROS SEGUROS

Sin embargo, este no fue el único seguro que se le contrató a Metlife, SA. De acuerdo con el acta de fallo, esa empresa también resultó beneficiada con un contrato por cuatro millones 801 mil 632 pesos y 66 centavos y que cubre “cancelación o pérdida de licencia de piloto” y que cubre un monto mínimo de cuatro millones 800 mil pesos y un máximo por 12 millones de pesos.

Más aún: la Fiscalía también adquirió a la empresa Grupo Mexicano de Seguros, SA de CV, un “seguro de responsabilidad civil para servidores públicos de mando”, por el que pagó dos millones 856 mil 384 pesos (IVA incluido) y que cubre un monto mínimo de cuatro millones 800 mil pesos y un máximo de 12 millones de pesos.

En esta licitación pública nacional participaron cinco empresas: Metlife México, SA, Grupo Mexicano de Seguros, SA de CV, Mapfre México, SA, Seguros Atlas, SA y Chubb Seguros México, SA.

Sin embargo, las tres últimas empresas fueron descalificadas y en el acta se inscribió la leyenda “cumple, sin embargo su propuesta, no resultó ser la propuesta solvente más baja de acuerdo a los puntos obtenidos”.

En la firma del acta participaron, por parte de la Fiscalía General de la República, Ángela Hernández Bustamante, subdirectora de área en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; Laura Avendaño López, agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos; Joel Oliver Balderas, director de área en la Dirección de Prestaciones; Víctor Manuel Toledo, subdirector en la Dirección de Prestaciones, entre otros funcionarios.

De igual forma, en este fallo también estuvieron presentes Adriana Mignon Méndez y Angélica López Peñuñuri, ambas por el Órgano Interno de Control de la propia FGR.

LA TRISTE REALIDAD

Javier Martínez Lazcano es ingeniero en sistemas y cuenta con una maestría y un doctorado además de varios cursos y diplomados. Es subdirector en una dependencia en Morelos –prefiere que los datos no aparezcan completos- y, con la nueva administración, sus percepciones casi se redujeron a la mitad.

“Me retiraron, al igual que a todos mis compañeros, casi todas las prestaciones y ahora sólo me pagan los 20 mil pesos mensuales que marca el tabulador; también nos quitaron el seguro de gastos médicos mayores, la situación se me ha puesto muy complicada”, señaló.

Y es que actualmente cientos de miles de funcionarios públicos de todas –o casi todas- las dependencias federales y algunas estatales han visto cómo se reducen sus prestaciones.

LA RESPUESTA OFICIAL

Ante esto, La Silla Rota solicitó una postura oficial de la Fiscalía General de la República, a lo que ésta respondió que “es el seguro de gastos médicos mayores solo para personal sustantivo”.

Añadió que “en sus actividades estando en servicio pueden ser lesionados y se les proporciona servicio médico a través del seguro a todos los Agentes del Ministerio Publico Federal y Agentes de la Policía Federal Ministerial que en actos de servicio resulten lesionados”.

De esta forma señaló que este seguro “se contrató mediante Licitación Pública Nacional Electrónica a través del Sistema CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, participaron varias aseguradoras y ganó la empresa Metlife México”.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República no es el único ente gubernamental en donde el personal cuenta con esta prestación. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), trece dependencias todavía la conservan.

De acuerdo con este análisis, la Secretaría de Gobernación destinó 410.2 millones de pesos a este rubro; Educación Pública, 351.7 millones; el Poder Judicial, 110 millones, el Poder Legislativo, 38.7 millones; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 25.2 millones; la Secretaría de Economía, 13.3 millones; la Secretaría de Turismo, 11.3 millones; la Secretaría de Relaciones Exteriores, 9.9 millones.

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos destinó 8.6 millones; la Oficina de la Presidencia, 8.1 millones; la Secretaría de Agricultura, 7.3 millones y las previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos, 3.3 millones.

Así, mientras que en 23 dependencias del gobierno federal se decidió cortar con el seguro, en otras trece decidieron seguir brindando esta prestación a sus empleados, con lo que el gasto para este año asciende a mil 167 millones 600 mil pesos.

fmma