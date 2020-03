Agencias de ONU piden a SCJN no frenar nuevo etiquetado

Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que tome en cuenta la evidencia científica que existe sobre la efectividad del etiquetado de advertencia para alimentos y bebidas no alcohólicas y permita que proceda la publicación de la Norma Oficial 051.

En el Foro Internacional Día Mundial de la Obesidad, los representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de la Federación Mundial de la Obesidad y la Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OPS/OMS) destacaron que el etiquetado frontal es la mejor estrategia para combatir esta epidemia.

Señalaron que el etiquetado frontal mexicano se basa en la mejor evidencia científica y uno de los más avanzados a nivel mundial, por lo que es herramienta fundamental para proteger la salud de los consumidores, por eso hicieron un llamado a las autoridades judiciales para que tomen en cuenta la evidencia científica para que proceda la publicación de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Resaltaron que México trabaja en una estrategia integral para el control y prevención de la obesidad, en la que participan diferentes sectores gubernamentales, organismos internacionales y academias, a fin de implementar acciones armonizadas para atender este grave problema de salud pública.

El representante en México de la OPS/OMS, Cristian Morales Fuhrimann, dijo que la inadecuada alimentación es causante de la epidemia de obesidad y sobrepeso en México y afecta a más del 70% de la población.

En México, más de 23% de niños de cero a cuatro años tiene obesidad o sobrepeso, 26% o de niñas de cinco a 11 años, 35% de mujeres adolescentes de 12 a 19 años y más de 74% de mujeres adultas de 21 a 41 años tienen obesidad o sobrepeso

En tanto, la representante de la FAO, Lina Pohl Alfaro, enfatizó que existe evidencia científica de que el etiquetado frontal es una de las medidas más efectivas para evitar muertes asociadas a la obesidad, por lo que llamó a no dar marcha atrás en esta estrategia, que dará resultados a corto plazo.

El director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Juan Ángel Rivera Dommarco, indicó que en México hay 96 millones de personas con sobrepeso, enfermedad que es la causa principal para el desarrollo de diabetes, enfermedades cardiovasculares y 14 tipos de cáncer que originan 300 mil defunciones cada año.

Enfatizó que el principal factor de riesgo es la dieta no saludable, ya que 25% de las calorías que consume la población provienen de las bebidas azucaradas y comida con alto contenido calórico, por eso señaló que como parte de la estrategia de la lucha contra el sobrepeso se contemplan medidas como aumentar la producción de alimentos saludables, regular el uso de ingredientes que dañan la salud, implementar impuestos en el consumo de alimentos no saludables, restringir la publicidad dirigida a niños y limitar la venta de alimentos no saludables en escuelas y hospitales.

El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, destacó que la estrategia contra la obesidad se lleva a cabo a través del Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación y Competitividad (GISAMAC), que busca una transformación del sistema agroalimentario que sea justo, saludable y sustentable.

(María José Pardo)