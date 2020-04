Agencia automotriz en CDMX despide a empleados por covid

La agencia automotriz Nissan Soni Universidad inició este martes la liquidación de una parte de su plantilla de empleados (entre 10 y 12), buscando negociar con ellos que el monto de ésta sea menor a la que marca la ley, acusaron afectados.

Junto al despido, se planteó al personal la "promesa" de recontratación dentro de algunos meses sin especificar en qué términos sería. Sin ofrecer números precisos, los afectados fueron informados de que, en total, podrían ser despedidos un promedio de 40 empleados de las sucursales Cuauhtémoc y Universidad.

La semana pasada, tras el anuncio de la tercera fase de la emergencia sanitaria, los empleados fueron convocados a una reunión informativa en la que Nayelli González, gerente de posventa de la agencia, les planteó como medida de contención económica, una reducción salarial encubierta de "seis faltas justificadas al mes". Y explicó al personal que, por el momento, esa era la salida que la agencia encontró como viable para hacer frente a la contingencia por covid-19.

La maniobra consistió en que cada empleado firmara una carta (redactada por la propia empresa) en la que aceptaban faltar seis días al mes con el descuento correspondiente. "Son seis días que van a tomar en un mes, que se supone no venimos a trabajar para que esos días constaten en el veinte por ciento de lo que nos van a quitar de sueldo", explicó González según un audio de esa reunión y del cual La Silla Rota tiene copia. A pregunta expresa de los empleados, respecto a si tal medida significaba una violación a la ley federal del trabajo, ella respondió que no porque dicha carta blindaba esa parte legal.

En el audio, Nayelli González expuso, cita textual, los siguientes argumentos. "Si ustedes me preguntan si esto está bien o mal, pues obviamente está mal, no es correcto porque no nos deberían quitar dinero, pero todos aceptamos que nos quitaran ese dinero... Todos nosotros tenemos contacto con otras marcas de otras agencias y marcas y a los que mejor nos ha ido somos a nosotros, pero ha habido mucho recorte de personal", les dice en referencia a un primer recorte de empelados que la agencia realizó con anterioridad.

Y continúa, "solo de nosotros de los técnicos ¿Quién se fue? ¿De los asesores quién se fue?... ¿Cuántos asesores corrieron? Doce, más gente administrativa, así que entre las dos agencias se dieron de baja aproximadamente 28 gentes, tengo chat de muchas agencias y todos estamos pasando por las mismas, llámense como le llamen, están recortando personal, lo siguiente es recortar los sueldos", para luego exhortarlos con fraseas optimistas como "un recorte de sueldo de 20 por ciento es mejor que en otras agencias donde se recortó el 60 por ciento... No hay empresa que dure sin generar para pagar", concluyó.

Pese a que un promedio de 30 empleados firmó dicha carta -de la cual La Silla Rota también tiene copia-, no a todos se les redujo la misma cantidad de sueldo pues los recortes oscilaron entre 10 y 30 por ciento no obstante que ninguno de ellos registró faltas o ausencias. Sin embargo, Leopoldo Rebollar, gerente general de la agencia y el contador de la misma, iniciaron el despido de personal llamando uno por uno, a los empleados que estaban en su lista.

El 20 de abril el encargado de ventanilla del área de refacciones se presentó a trabajar, pero durante su estancia manifestó tener dolor de cabeza; por sus labores, se desplazó por diferentes puntos de la agencia e incluso bromeó con algunos compañeros. Trascendió entre los empleados que se le ordenó realizarse una prueba de coronavirus y que esta salió positiva, pero la agencia no ha brindado al resto del personal mayor información sobre las medidas a tomar, en caso de contagio por covid-19.

Hasta hoy, algunos trabajadores han manifestado tener dolor de garganta, pero en la agencia no se les ha proporcionado equipo de protección como cubre bocas, guantes y caretas; solo gel antibacterial.

La Silla Rota contactó con Leopoldo Rebollar para solicitar su versión de lo sucedido; pero no respondió a esta petición.

Esta mañana la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la Secretaría del Trabajo capitalina, hicieron público el nombre de 120 empresas denunciadas por violentar los derechos laborales de sus empleados, con despidos registrados como bajas en el IMSS. Entre los nombres destacan tiendas que venden tela (Parisina), ofrecen alimentos (Alsea), servicios de lavandería (DupperClean Services) y seguridad privada (Seguridad privada Atlántico), entre otras, por lo que se reiteró la intervención del INVEA (Instituto de Verificación Administrativa) para, de ser necesario, proceder a la clausura correspondiente.

En el documento entregado a la prensa también se enumeran denuncias contra tiendas de autoservicio (Soriana), cafeterías (Starbucks), restaurantes (Toks, Porton) entre otros, acusados de violar los derechos de sus empleados (despido, cambio de horario, salario) durante esta contingencia.

El gobierno exhortó a los capitalinos a denunciar todas irregularidades vía Whatsapp; y reiteró que para quienes han sido despedidos se cuenta con apoyos como seguro de desempleo (dos meses, dos mil 641 pesos por mes), así como apoyos únicos por mil 500 pesos para personas no asalariadas.

El 7 de abril Sheinbaum había ya advertido sanciones contra empresas que despidieran personal durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria por el #coronavirus. "Habrá consecuencias en la #CDMX si una empresa que tiene posibilidades de pagarle a su trabajador y esta despidiendo, podríamos considerar por ejemplo que ya no se van a poder poner más de esos negocios en la Ciudad de México" por lo que adelantó que el esquema más adecuado sería el de instalar empresas socialmente responsables que sean solidarias con su personal al tener condiciones económicas para hacerlo.

(María José Pardo)