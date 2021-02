Afores requieren reconstrucción que ponga en el centro a trabajadores: Zoé Robledo

“Si sumamos todo lo anterior a que muchas veces los trabajadores no tienen información sobre cuándo se jubilan, si tendrán o no acceso a una pensión y muchos el problema que se deriva cuando descubren al pensionarse que su ahorro está muy por debajo de lo que esperaban, estamos en la antesala de una mezcla muy explosiva si no se hace algo de manera oportuna”, enfatizó.