Afines a "Alito" lo arropan y él promete ganar Edomex y Presidencia en 2024

El grito de "Unidad, unidad, unidad", "¡Vamos a ganar!" y "Alito, amigo, el PRI está contigo", el presidente nacional de este partido, Alejandro Moreno, prometió a los integrantes del Consejo Político Nacional ganar las elecciones de 2023 en Estado de México y Coahuila; y en 2024, regresar a la presidencia de la República mediante la figura de gobierno de coalición con la alianza Va por México.

Este evento ocurre un día después de que Moreno accedió a tener una reunión con exdirigentes nacionales del partido en la que se le pidió replantear su trabajo en la dirigencia nacional tras las derrotas de 2021 y 2022. Pero Alito reiteró que permanecerá en la dirigencia; y los asistentes, afines a él, le arroparon y respaldaron.

"La única manera de enfrentar los procesos electorales será con la unidad interna, quedaron atrás las épocas de los arreglos cupulares en los que el presidente quitaba y ponía dirigencias nacionales", dijo.

"Recibimos sus opiniones, puntos de vista, planteamientos y la seriedad que trae consigo la voz de mujeres y hombres que son referentes para el priismo nacional... Esta dirigencia, lo digo fuerte y claro, cumplirá con su mandato en los términos estatutarios... Por supuesto que la situación del partido siempre será perfectible", afirmó. A gritos, los asistentes respondieron "Alito, amigo, los jóvenes contigo".

"Sería de cobardes y desleal si en esta guerra que encabeza el poder, yo me hiciera a un lado de los priistas, me muero en la raya" justificó.

Sonriente, aseguró que el candidato a la gubernatura de Coahuila será Esteban Villegas, mientras que en Estado de México no reveló nombres y reconoció al actual gobernador, Alfredo del Mazo; también aplaudió la gestión en Coahuila de Miguel Ángel Riquelme.

Agregó que su dirigencia "siempre escucha a la militancia" y celebró la propuesta de entregar comisiones temáticas y de dictamen en el Consejo Político Nacional. Señaló que también habrá gobiernos de coalición a nivel estatal. Y saludó a las dirigencias del PAN y PRD que integran la alianza Va por México.

Contra Morena

El dirigente priista, quien aspira a ser candidato a la presidencia en 2024, afirmó que el partido oficialista no garantiza la democracia en el país y persigue opositores. "Morena desprecia la ley y las instituciones porque estas constituyen la vía para frenar sus ambiciones y la política del poder por el poder mismo... La 4T viola el Estado de Derecho para realizar la voluntad del gobierno de la República".

Acusó que el crimen organizado está tutelado por la actual administración y ejemplificó que eso fue lo que ocurrió en Tamaulipas en el último proceso electoral del 05 de junio.

Regreso al trabajo de calle

El coordinador de la bancada en San Lázaro, el exgobernador de Coahuila Rubén Moreira, aseguró que de frente a las próximas elecciones se debe tomar en cuenta a los priistas de las secciones electorales para explicar en qué condiciones se encuentra "el terreno".

"Busquemos las verdaderas causas, dejemos que hablen ellos y no los opinólogos como resultado de tertulias en los restaurantes de moda... Hagamos una militancia activa, tomemos una sección y hagámonos cargo de ella... La militancia está molesta de no vernos en la selva o la montaña, no nos quiere ver pontificando, sino actuando; quedarnos en su realidad y defender sus proyectos, convivir y dormir con ellos. Es lo que quieren".

"Morena intentará hacer una elección de Estado, pero no van a pasar. Los va a detener el priismo mexiquense y coahuilense".