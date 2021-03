Afila Morena guillotina previo a comparecencia de auditor Colmenares

La reunión que sostendrán diputados federales y coordinadores parlamentarios con los integrantes de la Auditoría Superior de la Federación será presencial y duraría un promedio de cinco horas. El tema no es menor, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Congreso -mediante una carta- una investigación a la ASF con relación a la auditoría sobre los costos del aeropuerto Felipe Ángeles, pues el reporte oficial arrojó que éste costaría tres veces más que la cancelación del ex aeropuerto en Texcoco. De ahí que en las últimas 24 horas los legisladores cambiaron el formato de una sesión semipresencial, a otra presencial; y se han trasladado ya de sus entidades a la CDMX.

También lee: Las ligas políticas de David Colmenares, titular de la ASF

No será una reunión privada; se transmitirá por redes sociales a la prensa y público en general. Así lo confirmó a La Silla Rota el diputado Mario Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. "Estaríamos viendo el tema más importante de la auditoría porque no dará tiempo para ver todos; y revisaríamos el tema de la carta y el comunicado del auditor de desempeño Agustín Caso", dijo.

Se anticipa que la bancada oficialista (conformada principalmente por los legisladores de Morena) politicen el tema y pidan la renuncia del titular de la ASF, David Colmenares, quien declaró ya en entrevistas que no renunciará al cargo. Otro escenario es que los legisladores de la 4T pidan su separación al cargo iniciando una denuncia de juicio político en su contra. Un tercer escenario es que, en lugar de la renuncia de David Colmenares, pidan la de Agustín Caso, el auditor especial de desempeño.

Cada quien puede posicionarse como quiera. Hay un procedimiento formal para iniciar la destitución o remoción de cualquier funcionario, aunque yo no le veo materia... si ellos quieren politizarlo es parte de su discurso. Nosotros lo único que vemos es la atención a una irregularidad

Daniel Gutiérrez, diputado morenista y secretario de la comisión, declaró a este portal que mañana escucharán la explicación que ofrecerá la ASF respecto a los resultados de la cuenta pública 2019 que realizó al gobierno federal; en particular sobre el proyecto del aeropuerto internacional Felipe Ángeles.

-Sobre todo que nos explique por qué sus cifras. Necesitamos fincar responsabilidades porque el auditor primero dijo una cosa y después otra. Y posteriormente tendríamos que revisar si es causal en determinado momento de juicio político, pero ese es otro procedimiento", adelantó. "El auditor aceptó que están mal sus cifras, debe explicar por qué se retractó de sus observaciones; y sobre todo garantizar la imparcialidad y autonomía de la ASF como órgano legal del Congreso que fiscaliza la cuenta pública del país.

-¿Van por la cabeza del auditor Colmenares?, se le preguntó.

-Seguramente habrá preguntas muy fuertes y muy cuestionables. Esperemos respuestas concretas del auditor.

-Pero buscarán un responsable ¿no?

-Tenemos que revisar en base a la ley qué cuestión sería factible: tanto el tema del auditor como de sus auditores, explicar por qué sus datos y luego desmentir. Pero todavía no estamos en ese momento. Por ahora sólo revisar la gravedad del asunto.

Hace una semana tras los resultados de la cuenta pública que presentó el auditor superior de la Federación David Colmenares, específicamente sobre el proyecto del aeropuerto, el presidente López Obrador lo desmintió 36 horas después y aseguró tener "otros datos". Por la noche el auditor especial de desempeño, Agustín Caso, emitió un comunicado en el eres señaló "inconsistencias" en dicha auditoría.

Después el titular del Ejecutivo envió una carta la presidenta del Congreso, la diputada Dulce María Sauri, en la que solicitó investigar a este órgano específicamente por el reporte del aeropuerto. Acusó que el objetivo del documento era "dañar la imagen de su gobierno y el prestigio de las instituciones". Y negó que la construcción de esta obra de la 4T (a la que se le han destinado miles de millones de pesos en los últimos dos presupuestos federales) resulte más caro que la cancelación del anterior aeropuerto en Texcoco.

Horas después de que llegó la carta, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en San Lázaro convocó a la reunión de mañana. "No debió haber salido ningún comunicado de retractación", declaró el legislador de Movimiento Ciudadano, Mario Rodríguez. "Esa figura no existe en la ley", precisó.

"Hay más auditorias, no solo al del aeropuerto"

La diputada panista Josefina Salazar, integrante de la comisión de Vigilancia de la ASF, aseguró en entrevista con La Silla Rota que esta situación es inédita. "Lo vimos desde la declaración del presidente con respecto a querer desacreditar el trabajo de la ASF. Pero más allá de esa postura de estar golpeando instituciones, nuestro papel es que se nos rindan cuentas claras del trabajo que realiza la auditoría. Y tratar de defender a las instituciones que este gobierno ha tratado de desgastar y desestimar", dijo. "Quizás es un momento que el presidente querrá aprovechar para hacerse de la ASF por no estar contento con parte de los resultados de la misma".

Precisó que a una semana de haberse presentado un informe con más de mil auditorías, es demasiado pronto para juzgar si el trabajo se hizo bien, o no. "No se trata únicamente de defender por defender. Más bien vamos viendo con datos precisos y duros, si la auditoría hizo bien o no su trabajo; pero de manera profunda. Y no sólo por un hecho que se dio en particular con una auditoría, porque son más de 1400 e informes que se están entregando. No podemos centrarnos sólo en uno o dos".