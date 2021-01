Aficiones de AMLO, como el beisbol, cuestan el doble que el INAI

La afición del presidente Andrés Manuel López Obrador por el béisbol ha implicado, hasta hora, gastos por mil 800 millones de pesos, el doble de lo que cuesta la operación del INAI, un organismo autónomo al que el mandatario planteó suprimir por considerarlo oneroso desde su perspectiva. Por eso anunció que el próximo lunes enviará una iniciativa de ley para que los organismos autónomos pasen a ser parte de la estructura de gobierno; esto significaría, dicho en otras palabras, desaparecerlos.

Al mismo tiempo su objetivo es convertir al beisbol en un deporte nacional con miras internacionales, pero que además cumpla la función de reconstrucción del tejido social en zonas de alta marginación según la oficina Probeis. Sin embargo, su proyecto tiene hasta el momento un talón de Aquiles: la transparencia.

SU PRESUPUESTO

Probeis (ProBéis Promoción y Desarrollo del Béisbol en México), la oficina de la Presidencia para la el desarrollo del beisbol en el país afirma que su objetivo es "buscar impulsar el crecimiento integral de este deporte para que pueda contribuir al desarrollo social y económico del país".

Su presupuesto anual podría no ser mucho, pero el detalle está en las sumas. Beatriz Pereyra, periodista del semanario Proceso, quien se especializa en deportes y transparencia, explicó en entrevista con La Silla Rota por qué este tema debe ser revisado con lupa desde otras perspectivas que no se limitan a lo social. "Una cosa es la cantidad de recursos que han sido asignados desde el Congreso a través de la partida Educación Física de Excelencia; y ese dinero se emplea para operar tres comisiones que el presidente López Obrador creó al margen de la labor que realiza la Conade. Son marcha, boxeo y béisbol", explicó.

"Si nos basamos en las asignaciones presupuestales tenemos 350 mdp para 2019, 280 mdp para el segundo y 264 mdp este año, más mil millones que gastó en el pago de dos estadios en Sonora. Así que desde 2019 ha gastado más o menos el equivalente a lo que recibe en un año el deporte nacional", precisó. Visto desde otro ángulo esta suma da un total de 1.8 mil mdp, que equivale a dos veces el presupuesto de INAI para este año (905.3 mdp).

Pereyra agregó otro punto de revisión basado en cómo se ha gastado ese dinero en términos de transparencia. "Solo podemos decir si ese dinero es mucho o poco, si lo medimos en función de los resultados. Es decir, si un programa o una política pública está bien diseñada, planeada, se ejecuta y tú puedes medir los resultados y ves que es exitoso ¿Qué dices? ¡Ah mira, qué gran inversión!". Pero en este momento, ese no es el caso de Probeis.

"En este momento no tenemos la certeza de cuanto se ha ejecutado de este dinero porque no ha empezado a operar ninguna escuela, no hay nadie preparándose para ser prospecto para el béisbol; y lo único que han hecho en dos ocasiones es una liga de prospectos con jugadores que pertenecen a los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. En mi opinión, diría que no se ha avanzado absolutamente nada. Entonces si no tienes un resultado que esperabas de acuerdo a tus objetivos y esto no exitoso, digamos que es dinero que se ha gastado sin una justificación lógica".

Y agregó "el problema es que al no tener una estructura bien definida para que estos programas operen a través de la SEP, les cuesta muchísimo trabajo gastarse el dinero. Y lo poco que sale no ha habido la transparencia y rendición de cuentas como para que haya uniforme que diga ´en tal año nos gastamos tanto en tales rubros´. Eso no existe. Entonces tampoco tenemos la certeza de que el dinero que se anunció en el presupuesto de egresos de la federación es el que se gastó; y si no se gastó ¿entonces dónde quedó?".

EL PROYECTO

La 4T planteó un total de nueve escuelas de beisbol. Cinco de tiempo completo -con dormitorios- localizadas en los estados de Campeche, Estado de México, Veracruz y dos en Sonora (en los estadios que compró y los cuales agradeció, la gobernadora priista Claudia Pavlovich); el año pasado se inauguró la del municipio mexiquense en Texcoco. Cuatro más de medio tiempo -sin dormitorios- están ubicadas en Guanajuato, Baja California, Jalisco y Quintana Roo.

Hasta ahora, se sabe que el presidente planeó que a finales de este año estén ya operando las cinco escuelas de tiempo completo. Pero hay otro detalle relevante, señaló la periodista; "hay que mencionar que el proyecto de Probeis se ha modificado en tres ocasiones, el tercer proyecto no es el mismo que el primero; por lo que me parece que el presidente ya debe estar un poco desesperado porque su idea no se ha podido realizar y menos frente a la pandemia".

Édgar González Sabin, responsable del proyecto, cuenta con un salario mensual (libre de impuestos) de 93 mil pesos según su declaración en el portal de gobierno Declaranet; aunque es deportista (como funcionario público sólo cuenta con estudios de licenciatura trunca en Marketing, pero se desempeña como director general en la nómina federal. Si bien precisó como empleos anteriores pertenecer a los equipos de Yankees de Nueva York y Gigantes de Tokio, así como desempeñarse como comentarista en la cadena norteamericana Fox Sport, Pereyra considera una contradicción que un funcionario público de este perfil académico cuente con un salario mensual como el que tiene.

PROBEIS VS INAI

A pregunta expresa de si es viable comparar el gasto de Probeis con el de un órgano autónomo como el INAI, la periodista consideró que no. "Yo diría que son harinas de costales diferentes. Todo el dinero que un país invierta en deporte con políticas públicas bien diseñadas, objetivos bien trazados y resultados medibles, no puede ser despreciable", precisó. "Entiendo que al presidente se le cuestione por qué solamente se le da dinero a su deporte favorito; pero en realidad esta afirmación no es correcta pues la Conade tiene sus presupuestos asignados para que el deporte reciba siempre lo que ha recibido en cuanto a deporte social y de alto rendimiento".

Sin embargo, planteó que eso es totalmente diferente a considerar que a Probeis es hasta ahora un ente transparente. "Si la intención de Ejecutivo es impulsar el béisbol en beneficio de que más niños estén fuera de la calle o estén entretenidos y tengan acceso a este deporte -que es caro, resaltó-, no lo veo mal como política pública. Lo que veo mal es el dispendio de recursos en un programa que claramente se ve que no está funcionando y cuyo objetivo es, supuestamente, impulsar el número de peloteros mexicanos que lleguen a las grandes ligas. Esa no es una labor que le corresponde en el deporte del gobierno federal. Eso le corresponde a los dueños de los equipos", aclaró.

"Si el dinero que se asigna al deporte se utiliza de la manera correcta, nadie se opondría a eso. Pero sí considero que no está bien que al deporte se le den recursos a tontas y a locas. Es como meterle dinero a la bolsa a los deportistas que fueron a los juegos Panamericanos, pues eso no va redituar en medallas; y tampoco le hace bien al deporte, tampoco al deportista. Regalar dinero en el deporte no beneficia al deporte; y dilapidarlo en deportes y políticas públicas que no están claras, es como echarlo a la basura".