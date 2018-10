¿Aeropuerto en Santa Lucía? Esto dicen los vecinos

SHARENII GUZMÁN 22/10/2018 08:55 p.m.

Como todos los días, don Alfonso Santillán Reyes está sentado enfrente de su puesto. Vende tacos de canasta desde hace 20 años a un lado de la carretera México-Pachuca. La espera de algún potencial cliente es interrumpida por el ruido de un helicóptero militar que de su parte trasera jala con una cuerda a una persona.

"Son los de la base aérea, están entrenando. Diario pasan aviones militares. Ya nos acostumbramos a ellos, aunque cuando vuelan los F1614 o F21 el ruido es súper intenso, porque planean muy bajo. Tiene motores muy potentes", comenta el señor de 61 años y originario de esa zona del Estado de México, que en las últimas semanas se encuentra en el ojo del huracán.

Se trata de la Base Área Militar no. 1, Santa Lucía, ubicada en el municipio de Tecámac, que fue propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador como alternativa al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que se construye en lo que fuera el Lago de Texcoco, también en el Edomex.

Santa Lucía es una de las opciones que aparecerá en la consulta pública que se realizará del 25 al 28 de octubre en 538 municipios de los 32 estados de la República. Esta alternativa consiste en reacondicionar los aeropuertos "Benito Juárez" de la Ciudad de México y el de Toluca. La operación de estas dos terminales se complementaría con la construcción de dos pistas en esa base aérea.

"Nos afectaría mucho tener un aeropuerto. Tanto por el tráfico como por la gente que pudiera llegar. Si aquí se hiciera nos va a afectar más porque ni hay terreno suficiente adentro de la base aérea ni el subsuelo es el adecuado", dice Santillán Reyes, mientras se recarga en un árbol y ve cómo el helicóptero militar desaparece en el horizonte.

La base aérea de Santa Lucía está rodeada de los municipios mexiquenses de Tecámac, San Jerónimo, Reyes y Zumpango. Se encuentra en el centro de estos poblados semi rurales.

La movilidad se complicaría aún más, dice don Alfonso y explica que en hora pico, de Aurrerá (que está en Tecámac) a Santa Lucía se hacen 30 minutos, y cuando no hay autos ese trayecto se recorre en cinco. De concretar el aeropuerto la circulación vial colapsaría, reitera.

"El tráfico podría llegar hasta el Mexibús o la Central de Abastos".

No está de acuerdo que Santa Lucía sea la alternativa. Argumenta que ya hay un avance en la obra del Nuevo Aeropuerto de Texcoco y cancelar ese proyecto sería un retroceso. Don Alfonso vive en Tecámac, que es el poblado más cercano a la base militar.

"Se necesitaría mucho más dinero de los impuestos para acondicionar Santa Lucía y luego la base aérea ¿dónde la cambiarían? Es grandísimo y hay mucha gente. A todos nos afectaría de hacerse aquí".

¿POR QUÉ CARLOS SLIM QUIERE QUE EL NAICM LO OPERE LA INDUSTRIA PRIVADA?

Como parte de la propuesta de López Obrador, en la base aérea se construirían dos pistas, una terminal y los servicios necesarios. El costo del acondicionamiento para su uso civil sería casi de 70 mil millones de pesos.

Arturo Martínez, contador de la distribuidora de productos lácteos Rey de Reyes, ubicada en la esquina de la base militar, está seguro que la opción de Santa Lucía como complemento a la actual terminal no se construirá.

"Si sólo se acondicionan dos pistas para aterrizajes de emergencia no nos afectaría. Si llegaran a traer un nuevo proyecto, entonces sí porque habría una invasión de comercios y negocios".

Ana Raquel Lara Cortés vende tacos y comida dentro de la base aérea. Diario convive con militares. Ha observado que el tema no está en boga entre ellos. Platican de otra cosa, no es algo que se comente. No le dan importancia. "Lo de la consulta lo tomo como una distracción política". Aunque en caso de que gane la opción de Santa Lucía se pregunta: "¿a dónde van a mover la base?".

Yesenia Martínez vive en San Pablo Pozohuacan, Estado de México desde hace tres años y rechaza de manera rotunda la alternativa en Santa Lucía. Su casa está a 15 minutos de la base.

"Opino que aquí no se puede hacer. Lo mejor sería ampliar más el actual: el Benito Juárez. Además, ya hay mucho tráfico".

Miguel es militar y trabaja en la base. Tampoco le gusta la opción de Santa Lucía. Considera que le afectaría. Él se enteró a través de las noticias y redes sociales.

"A nosotros nos moverían y tendríamos que llevarnos a nuestra familia que vive por aquí cerca. Aunque nadie nos ha comentado nada porque no es 100 por ciento seguro que se haga el aeropuerto aquí".

Para Miguel aumentaría la inseguridad. Hasta ahora está un poco tranquilo por la presencia militar, agrega.

En cambio, Jorge Castelán Luna, taxista en el sitio que está afuera de la base área de Santa Lucía, sí quiere el aeropuerto en esa zona, porque cree que podría mejorar la economía local.

"Hacerlo en Texcoco es beneficiar a los que más tienen y a los políticos que actualmente gobiernan. La intención es que nos ayude a todos, no sólo a unos cuántos. La idea es que se generen más empleos y la población podría acceder a trabajos más cerca".

Castelán Luna es originario de Reyes Acosac, un poblado cercano. Indica que a pesar de que él sí estaría de acuerdo con que Santa Lucía opere como terminal aérea comercial, la mayoría de sus vecinos no quieren el ruido de los aviones.

