Advierten uso de comunidades de odio digitales con fines electorales

Un análisis del Colegio de México reveló un creciente discurso de odio en contra del gobierno federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador en la red social Facebook, caracterizado por un discurso de descalificaciones sistemáticas y apelando permanentemente a las emociones; lo que refleja en un creciente uso de plataformas digitales para conformar comunidades de odio como fuente de para captar simpatizantes de políticos y partidos.

"Muchos de ellos guardan un silencio ominoso frente a discursos de odio y desinformación animados por el potencial beneficio que les puede redituar entre sus bases", advirtió un análisis del Colegio de México (Colmex).

De acuerdo con el estudio de la serie "Construcción del odio en redes sociales" del Seminario sobre Violencia y Paz del Colmex, el "Frente común anti-AMLO ejemplifica "la conformación de cámaras de eco en plataformas digitales que, mediante la reafirmación de los valores de los usuarios, atraen nuevos miembros a la comunidad de opositores a la 4T y en consecuencia se ensanchan las filas de los emisores del discurso de odio".



Este caso ilustra la presencia de una comunidad de detractores de la 4T en Facebook que mediante sus publicaciones propicia un discurso de odio. Esta comunidad se caracteriza por compartir mensajes que atacan con lenguaje agresivo a Andrés Manuel López Obrador, a Morena y a simpatizantes de la 4T.

"El uso del discurso de odio con el objetivo de aumentar la polarización es una clara afrenta contra la democracia en México", escribieron Abraham Trejo y Gabriela Cruz, autores del estudio.

La elección para el análisis del grupo Frente común anti-AMLO responde que se trata de un superdifusor, es decir, sus mensajes se esparcen con gran rapidez gracias a que sus seguidores los comparten, comentan y generan gran cantidad de likes; en segundo lugar, sus publicaciones utilizan un lenguaje de descalificación que apela de forma sistemática a las emociones.

El grupo se creó el 8 de junio de 2017 y entre sus objetivos se encuentra "vigilar la vigencia de la libertad y la democracia" y la divulgación de "información objetiva para el verdadero empoderamiento ciudadano". No obstante, en los hechos gana seguidores con un discurso reiterado de insultos y descalificaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El número de miembros del grupo aumentó considerablemente, al pasar de 12,758 en marzo de 2020 a 33,263 en marzo del presente año, lo que representa un crecimiento del 160.72%. Dicho aumento coincidió con el fortalecimiento de una comunidad de opositores de AMLO caracterizada por el discurso de odio.

En el monitoreo contabilizamos un total de 141,400 posts con un promedio mensual de 10,661. Los meses con mayor actividad fueron mayo y junio, con 14k y 15k respectivamente, y septiembre con 16k.

Del total de publicaciones analizadas encontramos que 36.46% corresponde a fotos, 26.42% a videos y 25.15% a enlaces externos. Asimismo, hubo un total de 3.68 millones de interacciones con un promedio mensual de 277,800, de las cuales 28.54% correspondieron a likes, 24.48% a compartidos y 16.23% a comentarios.

Entre el 23 de febrero y el 23 de marzo de 2021, se registraron 7,201 publicaciones. Si consideramos que el grupo cuenta con 33,263 miembros, este dato implicaría que, al menos el equivalente al 21.64% de sus miembros se mantuvo activo y que cada uno de los mensajes recibió en promedio 14 interacciones.

La cifra podría parecer pequeña, no obstante, el número de interacciones durante este periodo ha sido de 113,500, una cifra 241.22% mayor que el total de miembros del grupo, de las cuales 40.43% han sido me gusta, 26.99% han sido compartir. Esta última característica nos señala que el grupo tiene un gran alcance respecto a cuentas no pertenecientes al grupo, lo que incide de forma directa en la resonancia de las interacciones.

La misma muestra de 7,201 publicaciones hace evidente que la mayoría de los ataques se dirigen al presidente de la República, refiriéndose a él como "basura", "pendejo" o "el cacas", y empleando hashtags como #AMLOenfermomental #Amlocausto y #Lopezgenocida. La prevalencia de estos insultos retrata la estrategia de descalificación, como se ilustra en una de sus publicaciones más populares con fecha del pasado 26 de febrero.

