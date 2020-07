Advierten riesgo sanitario si medicinas se compran en el extranjero

"Aquí está en riesgo el tema de la salud, eso es lo que vemos, independientemente del riesgo para las empresas", destacó Juan de Villafranca Andrade, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), sobre el plan del gobierno de comprar los medicamentos para 2021 en el extranjero y los señalamientos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre corrupción en la industria.

En entrevista con La Silla Rota, explicó que al hacer la compra consolidada para 2021 con laboratorios extranjeros, existe riesgo sanitario, porque se tiene que verificar que los fármacos cumplan con los requisitos que establece la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

"Imagínese que se compre un biotecnológico para cáncer y que no sirva, sería gravísimo. Para mí desabasto es cuando no hay el medicamento o si lo que llega no sirve, entonces eso es igual a desabasto", señaló.

De Villafranca Andrade explicó que comprar sólo a empresas extranjeras también tendrá efectos negativos en la industria farmacéutica nacional, porque tendrá un impacto del 50%, ya que aproximadamente la mitad de la producción es para el gobierno, aunque alertó que algunos laboratorios se irían a la quiebra porque venden al 100% al Sector Salud.

El pasado 14 de julio el presidente López Obrador anunció que la compra consolidada de medicamentos 2021 se realizará en el extranjero bajo la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de reducir el desabasto en los hospitales.

"Se nos ha dificultado porque era mucha la corrupción en la compra-venta de medicamentos, pero algo escandaloso de miles de millones de pesos y los que se beneficiaban con la venta de medicamentos", señaló.





"No sabemos por qué nos atacan constantemente"

La Silla Rota dio a conocer ayer la carta que emitieron la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos y la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador que si ha detectado corrupción se castigue a quienes hayan cometido este delito, pero que no se estigmatice a toda la industria.

Cuando se le preguntó a qué atribuye los señalamientos del presidente López Obrador contra la industria farmacéutica nacional, el director Ejecutivo de Amelaf respondió: "Esa es una de las preguntas que nos hacemos todos. La verdad no sabemos ni por qué, porque nos han estado atacando constantemente. Primero dijeron los corruptos son los distribuidores, bueno ya los quitan, después ahora la industria".

Respecto a los señalamientos de desabasto, De Villafranca expresó que éste se debe a que no se han hecho las licitaciones correctamente, porque se compró sólo el 30% de los requerimientos y el 70% se adquirió mediante adjudicaciones directas, lo que no beneficia la transparencia.

Indicó que ha habido muy buen diálogo con Cofepris, pero no con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda desde que se fue Raquel Buenrostro, ya que no han podido dialogar con la nueva titular, Thalia Lagunas.









(djh)