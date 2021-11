Advierten riesgo de fracaso en plan de AMLO para que Ejército distribuya medicinas

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador alista la estrategia para que las Fuerzas Armadas distribuyan los medicamentos y material de curación, tal como se hizo con las vacunas covid. Sin embargo, los especialistas ven riesgo de que esta estrategia fracase, porque es una tarea difícil por el volumen de piezas y el manejo especial que requieren los productos.

Fuentes cercanas informaron a La Silla Rota que la semana pasada se reunieron titulares de las dependencias del Sector Salud con autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional para definir la estrategia final de la distribución de medicamentos.

El gobierno tiene en marcha dos procesos de adquisición de fármacos e insumos para la salud para 2022, una grande que realiza el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y otra más pequeña que llevará a cabo la Oficina de Proyectos y Servicios de las Naciones Unidas (UNOPS).

Con estas adquisiciones en puerta, el gobierno trata de solucionar el problema de la distribución de todos estos productos y todo lo relacionado con la logística, tema que tiene pendiente desde que hizo cambios en la compra consolidada y separó a los distribuidores del proceso.

El periodista Roberto Rock adelantó en su columna publicada en El Universal que el presidente López Obrador prepara un golpe de timón en materia de Salud y que para la distribución de fármacos la Sedena utilizará el sistema de Laboratorios y Reactivos de México (Birmex), asimismo se designará a un miembro del Ejército para estar al frente de esta tarea, entre los nombres suena el del general retirado Víctor Manuel Rico Jaime.

Cabe recordar que el gobierno había encomendado la tarea de la distribución a Birmex, que en marzo de este año estimó que podría cumplir con esta labor hasta mediados de 2022 y para lograrlo empezó a construir cuatro puntos de distribución, aunque no dio más detalles al respecto.

LE VAMOS A GANAR A LOS REFRESCOS EN LA DISTRIBUCIÓN: AMLO

La semana pasada, el presidente López Obrador aprovechó la 112 Asamblea General Ordinaria del IMSS, que se llevó a cabo en Palacio Nacional, para volver a hablar de las dificultades que han enfrentado para desmontar el monopolio que tenían 10 empresas.

Declaró que siguen trabajando en crear un sistema de distribución y fue ahí donde hizo el primer anuncio de que las Fuerzas Armadas se harán cargo de este proceso.

"Es un desafío, pero nosotros estamos acostumbrados a eso, cómo logramos la distribución de las vacunas, se creó mecanismo de distribución de logística con el apoyo de las Fuerzas Armadas, si es necesario de esa misma manera vamos a distribuir los medicamentos y no van a faltar, van a estar en las unidades médicas de salud, y los hospitales, todos los medicamentos, eso es un compromiso", dijo López Obrador.

No es la primera vez que el presidente habla de hacer llegar los insumos para la salud a todo el país, ya que en varias ocasiones ha hecho referencia a que su gobierno logrará llevarlos hasta los lugares más lejanos, como lo hacen las empresas de refrescos y de botanas.

"Ya se compró la medicina, pero ahora es la distribución, porque resulta que se compró la medicina y se hizo compra con algunas empresas distribuidoras y no sé si por ineficiencia o mala fe no distribuyeron, esto es como una carrera de obstáculos, porque es mucha hambre de dinero, el dinero es para ellos como decía Hidalgo, su dios.

"Entonces ahora vamos a que entre todos, así como se distribuían las vacunas, vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados, no van a faltar, me dejo de llamar Andrés Manuel, todos vamos a entrarle, pero le vamos a ganar a los refrescos y a las papitas, cómo no. Si ellos pueden llevar sus productos hasta lo más lejos, por qué no vamos a poder nosotros, son medicinas", enfatizó en la conferencia matutina del 25 de noviembre.

DISTRIBUCIÓN, UN MONSTRUO DE MÁS DE 800 MILLONES DE PIEZAS AL AÑO

El primer acercamiento del Ejército con la distribución fue este año, ya que se hizo cargo de la logística y entrega de las vacunas contra covid en todo el país, por eso es que ahora el presidente López Obrador les encomendará una nueva labor. Sin embargo, especialistas consultados por La Silla Rota indicaron que entregar los medicamentos es completamente distinto.

Para dimensionar el monstruo al que se enfrentará el Ejército, en la compra consolidada de 2021 la UNOPS adquirió 895 millones de piezas de medicamentos, esto sin contar las adquisiciones de urgencia que tuvo que hacer el Insabi para contar con las claves que quedaron desiertas o que no se incluyeron en el listado.

Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), explicó que dejar la distribución en manos de las Fuerzas Armadas es complicado, porque con las vacunas era un solo tipo de producto que se llevaba a los centros donde acudía la población para ser inmunizada, pero en el caso de los medicamento se trata de un volumen de mayores dimensiones.

Detalló que por lo menos hay 4 mil 800 puntos de entrega en el país, mil 300 claves de medicamentos a distribuir y que cada hospital requiere diferentes productos y en diferentes cantidades.

"Es una condición totalmente diferente a lo que fue la distribución de las vacunas, estamos hablando de mil 380 diferentes productos, en diferentes cantidades, de 150 productores que entregan en 11 lugares y que de ahí lo tienen que dispersas a 4 mil 800 lugares o más, es otra cosa totalmente diferente, no es distribuir vacunas.

"Se ve muy difícil porque además es un transporte especializado, no pueden ir los camiones de redilas, son transportes que requieren refrigeración, la conservación de los medicamentos es bien delicada y no es cualquier transporte el que lo puede llevar a cabo", resaltó Gual Cosío.

"SI NO HAY PREPARACIÓN, EL EJÉRCITO LO HARÁ IGUAL DE MAL QUE LOS QUE LO HACEN AHORA"

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, recordó que cuando la actual administración le quitó la compra consolidada al Instituto Mexicano del Seguro Social, se desmanteló el proceso que se llevaba y esto generó desabasto.

"Ahora se cree que si el Ejército, que ahora sabemos que sirve para absolutamente todo, se mete en esto se va a corregir, no, no saben exactamente lo que se tiene que hacer, deben de tener un diagnóstico bien claro acerca de cuál es la capacidad de producción y de medicamentos tanto de la industria nacional como de la internacional, se tiene que tener bien claro cuáles medicamentos requieren resguardos especiales, traslados especiales.

"Si se meten anticipadamente, van a fracasar, aunque sean militares, yo creo que como todo, es un menosprecio por los demás, por sus experiencias y por sus capacidades y la creencia infundada de que nada más porque soy yo, las cosas van a salir mejor", criticó López Cervantes.

El especialista de la UNAM indicó que para llevar a cabo este proceso, el gobierno tendría que haber hecho "una autopsia al sistema vigente", pero sólo hizo un diagnóstico sin entender nada sobre el sector ni sus necesidades.

Respecto al tema de las vacunas contra covid, López Cervantes señaló que en el país hay una proporción elevada de personas que requieren ser hospitalizadas por covid a pesar de que ya fueron inmunizados, lo que levanta sospechas de las condiciones en que fueron distribuidas las dosis.

"Entonces esto qué quiere decir o que los mexicanos no tenemos la misma respuesta a la vacuna que el resto del mundo o que en México las vacunas no se han manejado con el mismo cuidado que en otras partes y es fácil pensar que lo segundo esté sucediendo. Si de pronto le dicen al Ejército ahora tú hazte cargo, pues lo van a hacer igual de mal que los que lo están haciendo ahora, esa no es la solución", enfatizó.

(djh)