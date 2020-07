Advierten mayor desabasto de medicinas con compras en el extranjero

Comprar los medicamentos para 2021 en el extranjero podría generar mayor desabasto del que existe actualmente, porque no hay certeza de su calidad y si no pasan las pruebas sanitarias de México, pasarían meses para que esos fármacos lleguen a las manos de los pacientes, alertó Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

En entrevista con La Silla Rota aseguró que no hay corrupción en la industria farmacéutica como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que pidió que si se hacen esos señalamientos no sean generalizados, sino en concreto contra quienes podrían haber incurrido en alguna práctica de este tipo y se proceda.

Respecto al anuncio del gobierno mexicano de que la compra de medicamentos para 2021 se hará en el extranjero a través de la Organización Mundial de la Salud, Gual Cosío destacó que es un contrasentido que se quiera importar medicamentos cuando hay una planta farmacéutica sólida en el país.

"A final de cuentas no hay ninguna razón para hacerlo y eventualmente tendrían muchos mayores problemas que tener un abasto local", indicó el director general de Canifarma, quien explicó que la canasta de medicamentos que maneja la OMS fue diseñada en 1980 y no contempla muchos de los fármacos que necesita la población mexicana.

Detalló que, por ejemplo, el compendio nacional incluye 35 medicamentos oncológicos, pero el del organismo internacional sólo maneja siete, por lo que cuestionó cómo se van a conseguir los otros 28.

"Ese es un tema, la OMS es una tercera parte, no produce, no fabrica, contrata o concentra la oferta de otras empresas, pero la OMS incluso tiene una limitante de responsabilidad, un disclaimer donde dice yo no me hago responsable si esos productos tienen consecuencias, provocan enfermedades, muerte o cualquier efecto adicional, porque yo no soy garante de la calidad de los mismos.

"No tenemos ninguna certeza, si lo que se haces es importar los productos y luego les voy a hacer las pruebas de calidad, si de alguna manera no pasan, yo tengo que hacer un reclamo a la OMS para que me lo reponga y estamos hablando de meses. Existe el riesgo para la población de tener productos de mala calidad o que esto se retrase en cuanto a su entrega, esto pues es desabasto todavía mayor al que tenemos actualmente", destacó.

"Pensamos que al presidente no le están informando la realidad"

La Silla Rota dio a conocer el domingo la carta que emitieron la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos y la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador que si ha detectado corrupción se castigue a quienes hayan cometido este delito, pero que no se estigmatice a toda la industria.

Gual Cosío expresó que todavía no han recibido alguna respuesta, pero que "la carta era un poco para alertar al Presidente porque pensamos que igual no le pueden estar informando cuál es la realidad de la situación y como lo mencionamos también en esta carta, nuestra intención es generar el diálogo.

"Yo pondría como corolario de esta plática, primero que la industria está dispuesta a colaborar en todo lo que se le pida, como lo ha venido haciendo; número dos, que no es una industria corrupta, al contrario, es la más ética que existe, prueba de ello es que hay un Consejo de Ética y Transparencia en la Industria Farmacéutica, y que por lo tanto no se vale generalizar, si hay culpables, que los persigan. Estamos a favor del combate a la corrupción, pero también a la impunidad", enfatizó.

El director general de Canifarma recordó que la estigmatización de la industria comenzó hace año y medio cuando el gobierno acusó unas empresas de distribución de una alta concentración de mercado que podría implicar corrupción, pero no se hizo ninguna denuncia. Destacó que se trata de otro eslabón de la cadena que no tiene que ver con los laboratorios que fabrican los medicamentos.

Desabasto, resultado de la mala planeación

El presidente López Obrador manifestó que la compra para 2021 se hará en el extranjero para evitar el desabasto que hay; sin embargo, Gual Cosío respondió que este problema no es por los laboratorios que producen los medicamentos, sino porque la compra consolidada para 2020 se hizo sin la planeación adecuada y de manera precipitada.

"El tema pasa por una mala planeación y eso quedo de manifiesto desde la licitación de 2020, donde el fallo se hizo el 24 de diciembre, se licitó nada más el 30% de los requerimientos, el 70% restante se decidió ir por adjudicaciones directas", indicó.

Recordó que no hay un mercado de medicamentos que tenga los productos en stock, porque como caducan no pueden producir por si les piden algo. "De ahí la dificultad que tienen de conseguir medicamentos importados también, que ha sido el caso de los oncológicos, no hay país, no hay empresa en el mundo que fabrique medicamentos por si se le ocurre a algún sistema de salud en el mundo comprárselos, todos es bajo una planeación estricta, bajo contratos y con esa base tú puedes tener abastecimiento oportuno, de excelente calidad en el caso de las empresas mexicanas y a precios asequibles".

Gual Cosío dijo que la industria ha dialogado en múltiples ocasiones con las autoridades para recordarles que la planeación es clave, porque los laboratorios requieren al menos de cuatro meses para fabricar un medicamento.

En este contexto, lo que la industria farmacéutica nacional pide es que haya "un diálogo constructivo, buscando soluciones conjuntas. Ayuda primero que nada a los pacientes de México, pero también al gobierno que tiene la responsabilidad de abastecer con calidad y en forma los productos y desde luego a la industria que le permitirá planear adecuadamente y encontrar caminos comunes para que todo mundo salga beneficiado".