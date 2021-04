Advierten expertos una crisis de imaginación política tras arranque de campañas

El arranque de las campañas electorales este 4 de abril en todo el país, así como las listas de candidatos y candidatas que buscarán un cargo el próximo 6 de junio, muestran una crisis de imaginación política, advirtieron expertos en #CitaConLasUrnas2021 de La Silla Rota.

José Roldán Xopa, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que con las campañas para las elecciones de este 2021 "se reiteran los vicios, son poco creativas". Por parte de Morena, advierte que es un "mal recurso" contar con el arrastre del presidente. "Siguen a la sombra del cobijo presidencial", lo cual "no sano para la democracia y la propia autonomía del partido.

Consideró, además que el proceso inició "atropellado", debido a las diferencias entre el presidente López Obrador y el Instituto Nacional Electoral (INE),

Alejandro Encinas Nájera, analista político, refirió por su parte, que la alianza establecida entre el PAN, PRI y PRD, no ha logrado consolidarse como un horizonte alternativo a la del actual gobierno.

"El que es priista no defiende a los candidatos del PAN y PRD y viceversa", señaló y criticó que las propuestas hechas "parten del enfado", por lo que augura una resultado complicado tras las elecciones.

En este punto coincidió Roldán Xopa, quien apuntó que "la alianza ha carecido de la capacidad para construir una credibilidad", y se tornan como "alternativas desgastadas". "Ver los mismos rostros muestra una movilidad poca abierta" dentro de los partidos políticos, apuntó.

En las próximas elecciones se renovarán en todo el país casi 21 mil cargos públicos y los partidos políticos gastarán, sólo en dos meses de campaña, más de mil 575 millones de pesos.

PASE DE LISTA

Este 4 de abril el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la versión final de los listados con que los partidos políticos registrarán a sus aspirantes a la Cámara de Diputados federal y, aunque algunos cuentan ya con listas semioficiales, algunos las resguardan frente a los reclamos de su militancia. Pese a ello, figuran nombres que han resultado polémicos, como el caso de Onésimo Cepeda, Patricia Armendariz, Pedro Carrizales "El mijis", los Moreira, Margarita Zavala, Santiago Creel, Cecilia Romero o Luis Cházaro.

Si estas listas se hubieran dado a conocer en 2006, criticó Encinas Nájera, estarían sonando los mismos nombres. "La oposición no ha recibido el mensaje de los electores", expuso.

En adición, dijo que en Morena no ha habido un esfuerzo por seleccionar a un cuadro de fundadores del movimiento. "El viejo régimen", dijo, "no solo se presentan por coalición, sino a través del propio partido que pretende derrumbarlo". Hay "muchos conversos de última hora", dijo.

José Roldán Xopa advirtió sobre una separación entre "lo que llevó a Morena a ser el partido mayoritario, va perdiendo sus raíces". Asegura que se ha dejado de lado el estandarte de la pluralidad "y se da lugar al oportunismo, o se forma en el camino otra cosa distinta de aquello que se pretendía".

Consideró interesante saber qué es lo que hay detrás de casos como la candidatura de Onésimo Cepeda.

AMLO ARREMETE CONTRA OPOSITORES Y PRESUME ÉXITO DE VACUNACIÓN

Apenas unas horas después del arranque de campañas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que el plan nacional de vacunación contra la covid-19 avanza conforme lo previsto y espera que al finalizar abril todos los adultos mayores de 60 años cuenten con al menos una dosis aplicada.

El llamado del presidente a no intervenir no duró ni la siguiente mañanera", expuso Roldán Xopa, "no hace falta que el presidente diga que habla del PRI o del PAN, lleva a cabo un función de propagandista, de líder de campaña", añadió.



Por su parte, Encinas Nájera consideró que las mañaneras son un ejercicio importante, ya que ayudan al público a sopesar o contrastar información. Refirió que durante los días en que no se llevaron mañaneras "pulularon las noticias falsas".

Agregó que serán un ejercicio "de mucho malabar y complicación" tratando de seguir las recomendaciones del tribunal, para que las conferencias no violen los marcos electorales.

(djh)