Advierten efectos negativos por Gas Bienestar, nueva empresa de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de Gas Bienestar, una empresa que operará Pemex para producir y distribuir gas, con el objetivo de bajar el precio del combustible y se llevarán tanques de 20 litros a zonas populares.

"Ya tenemos hecho el estudio y además las grandes distribuidoras tienen a su vez el control de territorios a través de una especie de subcontratación que son los que manejan todo lo que tiene que ver con la venta de gas e incluso no dejan que haya competencia, controlan los territorios", lanzó el presidente durante la conferencia matutina de este miércoles.

Destacó que ayer tomó la decisión y "ya se está atendiendo, va a ser una empresa especial y va a depender de Pemex. Así se va a hacer cargo de la distribución como la gasolina, sin quitar el derecho a distribuidores pero habrá más oferta para que se controle el precio".

"A precios bajos, a las colonias, sin que estas otras empresas (privadas) dejen e participar, pero va a haber competencia, porque no hay", aseguró.

¿AUMENTARÁ O NO EL PRECIO DEL GAS?

"No va a aumentar el gas a partir de que tomemos estas medidas, más allá de la inflación. Se detiene el aumento. El precio del gas se va a... no necesariamente es subsidio, sencillamente que el precio se ajuste a lo que Pemex vende, con un margen pequeño para los costos de operación porque se van a comprar vehículos, poner gaseras, comprar equipos, cilindros... ahora sí, el gas", dijo este 7 de julio el presidente López Obrador.

De acuerdo con el tabulador de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el costo por un kilogramo de gas en cilindros varía dependiendo de la empresa y de la capacidad del cilindro contenedor. El promedio va desde $19.20 a $28.50 pesos en cilindros de 10, 20, 30 y 45 litros.

De acuerdo con el presidente de México, hay cinco empresas grandes que distribuyen más del 50 por ciento del gas y que concentran márgenes altos de utilidades.

Expertos, en cambio, creen que la medida presidencial tendrá distintas afectaciones negativas en el mercado y las finanzas públicas.

ADVIERTEN EFECTOS NEGATIVOS

El comentarista financiero de Radio Fórmula, Marco Mares, destacó que suena a una medida de cuando el gobierno hacía todo en el país "hasta bicicletas". Remarcó que ese capítulo ya lo vivió y no dio buenos resultados.

Gonzalo Monroy, especialista en el tema energético, indicó que esta medida podría quebrar aún más a Pemex, como pasó en 1971 con la idea de precios controlados.

Destacó que Pemex no produce gas suficiente como para hacer rentable la idea de López Obrador. Monroy indicó que la petrolera mexicana produce alrededor de 90,000 barriles diarios de gas LP, lo que representa un 16% del mercado nacional, lo cual no alcanza ni para cubrir a la Ciudad de México y su área conurbada.

Debido a lo anterior, el experto destacó que la nueva empresa de AMLO tendrá que recurrir a caras importaciones que traerán un perjuicio al erario público.

Al entrar en operación, la nueva compañía estatal generaría distorsiones en el mercado, debido a que el precio al público estará subsidiado, además de que registrará pérdidas por los costos operativos que implica una empresa de este tipo, ya que no está contemplada en los Pre-Criterios ya presentados por Hacienda para el Paquete Económico 2022, según expertos consultados por Expansión.





VACUNACIÓN EN CIUDAD JUÁREZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que estén retrasando la vacunación contra covid-19 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano argumentó que no cuentan con suficientes vacunas Pfizer para aplicar cerca de 500 mil dosis en Juárez, por lo que han empezado con otros municipios fronterizos de Chihuahua.

López Obrador explicó que no puede aplicar en la zona vacunas de CanSino o AstraZeneca, ya que en Estados Unidos no aceptan a inmunizados con estos biológicos, aunque dijo que no está de acuerdo en ese punto con la Unión Americana.

Señaló que por ahora Pfizer retrasó entrega de vacunas para ampliar su capacidad de producción, por lo que se retrasará la vacunación y esto llevará a que se retrase la apertura en la frontera.

Indicó que los reclamos de Juárez son con "propósitos politiqueros", ya que dijo tener millones de informantes en el país, aunque ya no esté el Cisen.

La Silla Rota publicó que el gobierno federal aplicó una mala estrategia en el plan de vacunación, lo cual mantiene en vilo la reapertura total de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos durante este mes de julio, como se tenía previsto.

Ya que les mandaron vacunas de Janssen para aplicar en toda la franja fronterizo, pero México decidió vacunar sólo a personas de Baja California y Sonora.

El 20 de marzo del 2020 Estados Unidos cerró parcialmente sus fronteras terrestres con México y Canadá para evitar de la Covid-19, restringiendo el ingreso a turistas o visitantes.

Así desde hace más de 15 meses solo pueden entrar a territorio estadounidense, en vehículo o caminando, ciudadanos y residentes permanentes del vecino país del norte.

La decisión de cerrar ha provocado pérdidas millonarias en ambos países y a decir del canciller Marcelo Ebrard, no existe un escenario concreto en el que se reaperture la frontera con ese país.





PIDE RESPUESTA A EU SOBRE NOTA DIPLOMÁTICA





El presidente López Obrador señaló que espera una respuesta de EU ante el financiamiento que dan a organizaciones mexicanas que están su contra.

"Estamos esperando la respuesta, tiene que haber una, porque no debe, el gobierno de Estados Unidos, estar financiando a grupos francamente opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido", apuntó.





OTROS TEMAS





El presidente López Obrador volvió a presentar su Quién es Quién en las mentiras con una réplica enviada por el periodista Joaquín López Dóriga. Se presentó un informe del INE con el que buscó demostrar que los medios critican como nunca al gobierno federal, tal vez más que desde la Presidencia de Madero.

La presentadora del quién es quién no mencionó la réplica de Forbes para aclarar un señalamiento en la mañanera del miércoles pasado.

Forbes México aclaró que la nota de su propiedad almacenada en su página web titulada "Gobierno mexicano espía a periodistas y activistas, revela investigación" y exhibida en la sección Quién es Quién en las mentiras que inauguró el presidente López Obrador la semana pasada, corresponde a un material publicado en 2017.

La revista resaltó que la investigación corresponde a Articulo 19, R3D y Social Tic con asistencia de Citizen Lab de la Universidad de Toronto y divulgada por el periódico The New York Times, en las que hace referencia a presuntos casos de periodistas espiados en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además, el mandatario mexicano mostró una vez más una encuesta que lo ubica como el presidente con mayor aprobación en todo el mundo.





PERIODISTAS NOMÁS SOPEAN A SECRETARIOS DE ESTADO, SE QUEJA AMLO





El presidente López Obrador señaló que sigue en su trabajo de limpiar al gobierno de corrupción, aunque dijo que hay herencias que se mantienen.

"En el caso de Comunicaciones, ahora que hubo las elecciones en Sonora, el delegado de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, en un mitin con un candidato; y no era el candidato de Morena, porque si hubiese estado en un mitin con el candidato de Morena también hubiese sido suspendido, porque estamos planteando: no pueden los servidores públicos meterse, estamos hablando de que no deben de haber elecciones de Estado, que fue un ejemplo que se dio, cómo antes mandaban a los secretarios, no sólo a los delegados de las secretarías, a estados a apoyar a los candidatos del partido en el gobierno", dio a conocer el presidente.

Agregó que este coordinador o delegado ya no está en el puesto. Recomendó a sus secretario que ya no asistan a desayunos, comidas o cenas con directores de periódicos, conductores de radio o de televisión.

"Además, estos señores están en contra de la transformación del país, están a favor de la corrupción. ¿Para qué se van a reunir con ellos?, pues nada más les sopean", expuso.

"¿Cómo era antes? Así, se reunía un columnista con un funcionario, lo sopeaba, el funcionario hablaba mal del otro y esa era la columna ¿no?", agregó.

