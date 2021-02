Advierten desbandada en PRI Chiapas

José Antonio Aguilar Bodegas, ex dirigente estatal en dos ocasiones del PRI en el Estado de Chiapas, partido al que renunció tras 40 años de militancia, advirtió sobre una posible desbandada al interior del Revolucionario Institucional generada por disputas internas e intentos para “imponer” a candidatos sin consultar a las estructuras del tricolor y de su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En entrevista con La Silla Rota, tras los anuncios de que Roberto Albores Gleason sería el candidato designado por el PRI a contender por la gubernatura de la entidad chiapaneca, el ex dirigente estatal y otrora legislador del PRI, advirtió que el debilitamiento interno del partido en el que militó por cuatro décadas así como su fricción con los verdes podría traer una gran derrota para el instituto que dirige Enrique Ochoa.

Aguilar Bodegas, actual aspirante de la alianza “Por México al frente” que integran PAN, PRD y MC a la gubernatura de Chiapas, además señaló que con su salida “El PRI pierde más de lo que se imagina”, pues lo seguirán y respaldarán priistas de los 124 municipios de la entidad quienes eventualmente podrían secundarle al presentar su carta deserción.

— ¿Qué te motivó a enunciar al PRI un partido en el que militaste por más de 40 años?

Renuncié al PRI por una serie de abusos, atropellos que se dieron en contra de la militancia de Chiapas. Se generaron una serie de intransigencias, intolerancia y sobre todo absolutas faltas de atención, ni siquiera contestaban las llamadas que hicimos para advertir sobre la desvinculación de la dirigencia del PRI en Chiapas hacia su militancia, la inexistencia de liderazgos, la falta de legalidad, el Comité vencido durante dos años, los consejos políticos estatales y municipales nombrados de manera equivocada.

Esto fue básicamente lo que me hizo renunciar y también una inconformidad total con lo que el partido venía haciendo los últimos años, el empobrecimiento de la vida política a nivel nacional debido a lo que el PRI ha permitido. No quise que mis últimos años en la política quedaran sepultados y atropellados por una dirigencia tan desleal a los principios básicos del partido.

—Militantes del PRI que han renunciado para competir bajo el abanderamiento de la oposición han generado bajas importantes ¿Podría haber una desbandada en el tricolor tras tu salida?

El día sábado tuve una reunión de trabajo en Tuxtla Gutiérrez con más de 60 organizaciones de las cuales 35 estaban integradas en el PRI, pero no es un tema numérico y más allá del número de militantes que representan, lo cierto es que es una estructura que está presente en los 124 municipios de Chiapas y que son estructuras conformadas por profesionales, por jóvenes, y sobre todo por personas con fuerte compromiso de trabajo por Chiapas.

Nunca he sido patrimonialista y a pesar de haber sido dos veces presidente del PRI en Chiapas, nunca mi dirección política fue para generan incondicionales pero creo que pierde mucho el PRI, mucho más de lo que se imagina su dirigencia que está inmersa en una actitud de desvinculación con sus activos y con la sociedad.

— ¿Hay riesgo de fractura entre el PRI y e PVEM en Chiapas ante el intento de imposición de Albores Gleason?

En algunos estados hay antecedentes, como en Michoacán y Morelos, donde la dirigencia local del Partido Verde estableció la posibilidad de ir en alianza con otros partidos que no eran el PRI para las contiendas locales, no veo por qué Chiapas no sea uno de esos casos.

Lo que está aconteciendo en Chiapas es una falta de articulación del PRI, con un partido con el que tiene alianza, para las decisiones que toma y la forma de implementarlas. Creo que tienen todo el derecho las bases del PVEM en Chiapas, que hoy son mayoría en el gobierno y en el Congreso, de exigir un respeto y un derecho de ser tomados en cuenta.

El Verde es un partido debidamente organizado y estructurado y me atrevo a pensar que tiene en este momento muchas más elementos a su favor que el mismo PRI.

—Cómo un político que conoce bien al tricolor ¿Cuál consideras que será el impacto de este desgaste interno en medio de una elección tan compleja?

Yo veo un PRI totalmente debilitado, desarticulado, desvinculado los cuadros de las bases. El priismo no está de acuerdo con lo que ha sucedido en el país, se siente agraviado por el manejo económico, por el contenido de muchas reformas, se siente agraviado por la conducción política que se está dando y se siente agraviado también por la determinación en torno a algunas candidaturas. Esa es la realidad. La realidad que siente la militancia en Chiapas y en muchas partes del país.

Veo bajo estas condiciones muy difíciles que el PRI pueda ganar, y evidentemente no desaparece por esto la estructura y la organización que el PRI tiene de manera histórica y de manera tradicional pero eso no es suficiente. Lo que se ha perdido en el PRI es la comunión, la participación y el involucramiento pleno de las bases con las causas que hoy el PRI abandera.

LA CONTIENDA POR LA CANDIDATURA AL GOBIERNO DE CHIAPAS —Hoy aspiras a la gubernatura de Chiapas bajo otras siglas ¿Cómo van las negociaciones en relación a la alianza “Por México al frente”? ¿Ha quedado superada la resistencia de MC? La información que tengo es que este martes se inscribe la alianza, el Frente por Chiapas, y van los tres partidos. No tengo información hasta este momento de que haya algo contrario a eso y estoy registrado como aspirante externo del PRD al proceso interno por la candidatura al gobierno del Estado. En el PRD se inscribieron también el diputado Diego Valera y Ruben Velazquez quien ya fue senador de la república, así como el licenciado Giovanni Salazar, un cuadro joven del PRD. —La dirigencia estatal del PRD no está de acuerdo con tu postulación ¿Cómo convencer y sobre todo como lograr el respaldo de los partidos opositores?

Lo que ellos argumentaban es que mi registro que se había hecho en una sede alterna no tenía validez, pero ya todos los registros fueron validados por la dirigencia nacional.

Hay guerra obvia y lógica en estos momentos pero yo estoy con todo mi compromiso y determinación en luchar por el Frente evidentemente dentro del ámbito de participación. Lo que he obtenido es una absoluta aceptación y apoyo alentada por el PRD desde sus propios cuadros, que son la estructura más fuerte que este partido tiene en Chiapas y yo asumo el recíproco compromiso de luchar por el partido y por los tres partidos que conforman el Frente Ciudadano por México.

— ¿Hay posibilidades reales de lograr la candidatura y en su momento triunfar en una entidad bastión del PVEM?

Tengo confianza, tengo un respaldo muy fuerte, un respaldo plural que de no tenerlo no estaría participando. Chiapas está en una crisis tremenda producto de fraudes electorales, de crisis financiera, de estructuras sociales, y hay que hacer un gran esfuerza para recuperarlo.

Estoy precisamente luchando porque tengo he llamado y el apoyo para hacerlo.

Yo estoy confiado en que el Frente va a tener un muy buen resultado en Chiapas, espero ser quien encabece ese esfuerzo pero también el resultado que PAN, PRD y MC determinen, por mi parte será acatado.

—La Fiscalía General del Estado anunció una investigación por presunto manejo inadecuado de recursos cuando fuiste secretario del Campo. ¿Qué respondes a los señalamientos?

No hay motivos reales para que se hagan esos señalamientos, creo que sin lugar a dudas fueron ciertos grupos de interés los que lo iniciaron para ensuciar y obstaculizar, la prueba de ello es que ni siquiera estoy enterado de cuáles son las causas seguidas.

Yo el día miércoles solicité comparecer ante la Fiscalía para que me digan cuales son los cargos porque además señalan dos años -2013 y 2014- en los cuales yo no fui funcionario de ningún gobierno por lo tanto no puede haber causas seguidas de esa manera.

— ¿Cuáles son esos grupos de interés?

En principio pueden ser todos los que buscan la candidatura y esperan que no participe, creo que en especial hay un tipo interesado en que no llegue: Juan Sabines Guerrero que dejó el desarreglo que Chiapas hoy tiene y él es el que cree que llegaré con actitudes revanchistas porque me persiguió injustamente de manera política, inventó delitos y está equivocado no soy gente de venganzas, que cada haga de su conciencia lo que quiera.