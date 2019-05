Advierten a Conacyt que recortes de SHCP afectarán a Centros de Investigación

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 21/05/2019 01:37 p.m.

El nuevo recorte de presupuesto ordenado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afectará a la red de Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ente los que se encuentran el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y el Instituto Mora.

Así lo advirtieron distintos directores de los propios centros a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla.

De acuerdo con una carta fechada el 16 de mayo -en poder de LA SILLA ROTA- y firmada por Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Diana Lucrecia Guillén Rodríguez, directora del Instituto Mora y Juan Méndez Nonell, del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), entre otros, se alerta a Pérez Buylla que los recortes afectarán la operación sustantiva de los CPI. Advirtieron que en algunos casos, de aplicarse indiscriminadamente, implica el colapso de algunos centros "antes del fin de año".

"Las medidas crearían además una asimetría significativa entre los investigadores de los CPI respecto de sus colegas en las universidades autónomas. Se trata de solicitar a nuestra coordinadora sectorial que nos apoye y acompañe para tener una reunión urgente con la SHCP para sensibilizarla de la situación específica de los centros y acordar las medidas de austeridad que aplicaremos buscando la menor afectación posible a la operación de los centros", se lee en la misiva.

El documento, también enviado a Alejandro Díaz Méndez, director adjunto de los Centros de Investigación, detalla cómo las medidas de austeridad dadas a conocer en un referéndum enviado por la Secretaría de Hacienda el 3 de mayo, les afectarán a los Centros o por qué no deben aplicarse.

1. Que las medidas señaladas en la sección B del Memorándum, en particular la autorización aplicable para viajes al extranjero, no se aplique al personal académico de los centros, pues no se trata de mandos ni de enlaces.

2. Que las reducciones al gasto operativo en las diferentes partidas señaladas en el memorándum no se aplique a los recursos propios de los CPI, pues corresponde a los órganos de gobierno determinar su uso y destino.

3. Que, previa autorización de los órganos de gobierno, se autoricen movimientos compensados entre partidas para permitir asegurar una adecuada operación de los centros

4. Que se informe puntualmente a los órganos de gobierno las afectaciones que implican las reducciones presupuestales en las metas e indicadores de los centros y que se proceda a hacer las adecuaciones necesarias.

5. Que se puedan respetar en sus términos los convenios y contratos de colaboración, vinculación y prestación de servicios celebrados por los CPI.

También recordaron que de acuerdo con la ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 47 se estabkece que los CPI, aunque son entidades paraestatales, tienen como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica.

"Su función difiere sustantivamente del resto de las entidades paraestatales y por ello tienen un régimen jurídico especial".

La misiva también fue firmada por Leopoldo Altamirano Robles, Director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), por Inocencio Higuera Ciapara, director del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del estado de Jalisco AC (CIATEJ), y por Jesús González Hernández, director del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI).

LEA TAMBIEN Rechaza Alcocer nuevos recortes en el Sector Salud El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que sí llegó hasta sus oídos esta versión manejada en medios y comentó que indagará de dónde salió

LEA TAMBIEN Hacienda anuncia más recortes; ahorros irán a Pemex Presupuestos de comunicación social, gasto operativo y viáticos al gobierno federal se verán reducidos e sus partidas en alrededor del 30%

LEA TAMBIEN Habrá más recortes en dependencias: Alfonso Romo Romo detalló que los recortes serían en todas las secretarías, por lo que se les solicitó un ''plan B'' para hacer frente a la situación

AJ