Advierte embajador de EU en México litigios por Ley de la Industria Eléctrica

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, advirtió que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, que este jueves se votó respecto de su constitucionalidad o no en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "probablemente abrirá la puerta a litigios".

En un tuit en español, Ken Salazar escribió que "el gobierno de Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. Es en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios".

La semana pasada, el diplomático adscrito a la representación de la Unión Americana en México también advirtió que la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo miles de millones de dólares de inversión potencial en el país y alerta sobre posibles violaciones al tratado de libre comercio entre los países de América del Norte, conocido como el T-MEC.

La declaración la realizó después de la visita de John Kerry, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para el Clima, quien dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció eliminar obstáculos dentro de su propuesta de reforma eléctrica para favorecer la inversión estadounidense, señaló en declaraciones al diario Reforma.

"El presidente (López Obrador) fue muy claro que quiere que estas empresas estén en posibilidad de invertir, quiere moverse hacia adelante; está ansioso por eliminar cualquier obstáculo que hubieran enfrentado, y por alentar la inversión", lanzó Kerry.

El pasado 6 de abril, el embajador sostuvo una reunión privada en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el Ejecutivo mexicano acusó que el Gobierno de Estados Unidos está haciendo "lobby", tanto en la Cámara de Diputados, como en la Suprema Corte contra la reforma eléctrica.

El presidente de México dijo que funcionarios de Estados Unidos se han reunido con grupos opositores de su país para cabildear contra la reforma que ha planteado para el sector eléctrico del país.

"Básicamente Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me consta pues han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, a insinuar que se viola el tratado, cuando no es cierto", afirmó López Obrador durante su conferencia mañanera en alusión al acuerdo comercial vigente con Canadá y el vecino del norte, T-MEC.