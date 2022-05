¿Adultos mayores pensionados deben recibir utilidades?

Entre los meses de mayo y junio, las y los trabajadores de México acceden a su derecho de recibir el reparto de utilidades un monto de dinero de las ganancias generadas por la actividad productiva de la empresa para la que laboran.

Ante ello, algunos jubilados y pensionadas tanto del IMSS como del ISSSTE han mostrado interesados en saber si tienen derecho o no en recibir utilidades, por lo que a continuación aclaramos la duda.

Cabe mencionar que el reparto de utilidades es un derecho que tiene toda la población trabajadora que proporciona un trabajo subordinado a una persona física o moral a cambio de un salario, pues así lo establece la constitución, por lo que todos los trabajadores tienen derecho a participar de las ganancias obtenidas por su patrón siempre y cuando estás se generen.

Las utilidades son entregadas a los empleados de una empresa, con excepción de directores, administradores, gerentes generales, socios y accionistas.

Para recibir este beneficio es que la empresa donde se trabaja haya generado ganancias y dos que el trabajador haya laborado como mínimo 60 días.

Con ello, las personas que se encuentran jubiladas o pensionadas no pueden acceder a este beneficio ya que al momento de causar baja de la empresa, se pierde este derecho, con ello la empresa no tiene la obligación de otorgar este dinero al trabajador pues este ya no labora.

¿CUÁNTO DEBO RECIBIR DE UTLIDADES?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), cada empresa debe destinar el 10 por ciento de su utilidad fiscal y repartirla entre los trabajadores según las horas laboradas y el sueldo diario de cada uno.

La fecha límite para el pago de las utilidades es el próximo 31 de mayo, sin embargo, para las personas físicas con actividades empresariales que pagan utilidades a sus empleados esta fecha se alarga hasta el 30 de junio.





kach