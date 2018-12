Admiten error en iniciativa que tira reforma educativa; se adecuará, dice AMLO

ESTÉFANA MURILLO 13/12/2018 08:30 a.m.

El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, admitió fallas de origen en el proyecto de la reforma educativa planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que invalida las modificaciones constitucionales promulgadas por Enrique Peña Nieto en febrero de 2013.

A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a adecuar su iniciativa de reforma educativa para que no exista duda sobre la autonomía de las universidades.

Agregó en su conferencia matutina que no se va a tolerar la corrupción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ni de nadie. Se vendían plazas porque se permitía, lanzó.

Luego de que el diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN, advirtió que en los términos del proyecto recibido esta tarde por la Cámara de Diputados, se plantea la desaparición de la autonomía universitaria, Moctezuma Barragán reconoció que nunca fue esa la intención del Ejecutivo Federal por lo que se atenderán los errores cometidos en comisiones de San Lázaro.

Así lo informó a La Silla Rota el diputado panista tras sostener una llamada telefónica con el encargado de la política educativa en el país.

"Aunque no fue reconocido abiertamente, la llamada dejó claro que no era la intención. La autonomía universitaria no se tocará, habrá correcciones en comisiones", declaró.

Previamente a través de la red social twitter el también ex senador, y uno de los principales promotores de la reforma educativa aprobada en diciembre de 2012 por el Congreso, alertó que la iniciativa de reforma constitucional anunciada hoy por el presidente López Obrador "aniquila la autonomía universitaria".

Compartió un apartado del proyecto que en su artículo 3 constitucional dice "La impartición de la educación se realizará con apego a los fines y criterios que establecen en el párrafo primero y la fracción II de este artículo para alcanzar el bienestar de la población, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción V del mismo (...) El congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación como elemento de bienestar para la población en toda la república, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social".

Esto sustituiría el texto vigente de las fracciones VII y VIII que señalan: "Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse así mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo..."

De inmediato, a través de la misma red social, Esteban Moctezuma aseguró que "En la SEP siempre priorizaremos el diálogo, por ello me comuniqué con Juan Carlos Romero Hicks para reunirnos a la brevedad y aclarar el tema de la autonomía universitaria. Una falsa polémica no logrará detener acuerdos entre gente comprometida con la educación".

Romero Hicks reviró "Agradezco mucho la rápida llamada del secretario Esteban Moctezuma, aunque sugiero que también se comunique con el equipo que elaboró , notoriamente con descuido, la iniciativa. Esta es la versión que recibimos y que esta noche aparece publicada en la Gaceta".