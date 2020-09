Admiten a trámite amparo de Frida Martínez, exsecretaria general de PF

"Toluca, Estado de México, once de septiembre de dos mil veinte. ADMISIÓN. Intégrese el escrito por el cual la parte quejosa; dan cumplimiento al requerimiento que se les formuló, el dos de septiembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase a trámite la demanda. Incidente. Por no haberse solicitado, no se tramita el incidente de suspensión. Ministerio Público Federal".