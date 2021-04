¿Quiénes resolverán las impugnaciones de Salgado Macedonio y Morón en el TEPJF?

Félix Salgado dijo que la manifestación en la sede del TEPJF en la Ciudad de México no es "para ejercer presión". (Cuartoscuro)

El magistrado Reyes Mondragón será el responsable de analizar y resolver la impugnación que presentó Félix Salgado Macedonio, después de que el Instituto Nacional Electoral no aprobó su candidatura al gobierno de Guerrero por el partido Morena, pues no presentó sus informes financieros de precampaña como lo marca la ley.

Fuentes cercanas al Tribunal Electoral confirmaron a La Silla Rota que el recurso del senador con licencia fue admitido desde la semana pasada.

El presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, celebró en su cuenta de Twitter la noticia.

¡Buena señal! El @TEPJF_informa aceptó el recurso de impugnación de nuestros candidatos. ¡Seguimos en pie de lucha hasta que se haga justicia!https://t.co/jsFVhpZJ7W — Mario Delgado (@mario_delgado) April 7, 2021

Aun no hay fecha específica para la resolución de este caso; se prevé que esto pudiera ocurrir esta semana o bien durante los primeros días de la próxima, ya que las campañas electorales comenzaron el domingo 4 de abril.

En el caso de la impugnación de Raúl Morón a la candidatura a gobernador en Michoacán por Morena, misma que fue rechazada por INE porque el aspirante tampoco presentó sus informes financieros de precampaña, su impugnación también fue admitida por el Tribunal Electoral.

Fuentes cercanas al equipo político de Morón, confirmaron a La Silla Rota que su caso fue turnado a la magistrada Mónica Soto por lo que será ella quien analice y resuelva el mismo.

En cuanto a plazos se estima que podría suceder al mismo tiempo, o bien con días de diferencia, de la resolución de Salgado Macedonio.

ADMITE TEPJF RECURSO DE IMPUGNACIÓN DE FÉLIX SALGADO POR RETIRO DE CANDIDATURA

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) admitió el recurso de impugnación que interpuso el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, en contra del retiro de su candidatura a la gubernatura de Guerrero.

Sin embargo, el plantón frente al INE se mantiene este miércoles y aunque se aclaró que en el Tribunal no se instalará un campamento, se desconoce hasta qué hora permanecerán los inconformes afuera de esas oficinas.

Mientras tanto, gente cercana a Félix Salgado aclaró que no hay una reunión programada con los magistrados, así como tampoco se espera que una comisión sea recibida.

Por su parte, Félix Salgado dijo que la manifestación en la sede del TEPJF en la Ciudad de México no es "para ejercer presión", y aseguró que él y sus seguidores: "Hemos venido al Tribunal a dejar nuestra voz de inconformidad con el arrebato y el atraco del que hemos sido sujetos en Guerrero" por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

El senador con licencia expresó: "Esperamos que los magistrados resuelvan apegado a Derecho, esperamos justicia, esperamos que nos devuelvan la candidatura; esta no es una protesta, nada más venimos a dejar nuestro mensaje, no bloqueamos a nadie, no bloqueamos ninguna institución, ninguna avenida, nada de eso".

Además, reiteró que sus abogados ya trabajan en la demanda de juicio político en contra de los siete consejeros que aprobaron la cancelación de su candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena; "no hay paso atrás en que se vaya Lorenzo Córdova", acotó.