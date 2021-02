Admite Ricardo Alemán error al intentar hacer un retuit

Tras admitir que cometió un error en un retuit a una imagen que incitaba a la violencia contra el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el periodista Ricardo Alemán se dijo víctima de una campaña bien armada por parte de bots de simpatizantes del tabasqueño y acusó de fascistas a quienes piden “su cabeza” tras la publicación.

Ayer Televisa y Canal Once anunciaron que Alemán quedaba fuera de sus transmisiones debido a que el periodista retuiteó una imagen que decía: “A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató una fan. A ver a qué hora, chairos”.

El también columnista acompañó la imagen con la frase: “Les hablan!!!”.

Ante las diversas reacciones en redes sociales a su mensaje, Ricardo Alemán afirmó que pidió ya una disculpa por replicar dicho mensaje y calificó como “de risa loca” que busquen denunciarlo ante la PGR por apología del delito.

En entrevista en Radio Fórmula, comentó que “pedir la cabeza de alguien, eso es fascismo. El boicot es contra todo aquel que políticamente no piense como ellos, que piense distinto”.

Remarcó que se equivocó “en manejar la tecnología. No somos nativos tecnológicos, me tocó escribir en las maquinas mecánicas”, pues admitió que publicó la polémica imagen como una foto y no como un retuit, sin embargo, dijo que en la imagen se observa quién es el autor original de la publicación.

La publicación de Ricardo Alemán provocó también el repudio de diversas figuras públicas como Tatiana Clouthier, coordinadora de López Obrador, periodistas como Julio Hernández e incluso de la candidata independiente, Margarita Zavala, o el historiador Enrique Krauze.

lrc