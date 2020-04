Admite Monreal que es difícil lograr quórum para Ley de Amnistía

Luego de que la oposición en el Senado amagara con no asistir a sesión si no se discutía la recuperación económica, el senador Ricardo Monreal admitió que no hay garantía suficiente de lograr quórum para votar la Ley de Amnistía.

Monreal destacó que de los cuatro partidos que afirmaron asistir (Morena, PT, PES y PVEM), hay senadores en grupos de riesgo y por logística algunos no podrían volar.

Sin embargo, el senador afirmó que los senadores que alcancen a llegar estarán presentes en el Salón de Plenos.

"No se puede garantizar que se reúna el quórum legal, pero vale la pena intentarlo, no quiero cargar con actos negligentes y politizados en mi conciencia, que hayan impedido atender estos reclamos de justicia y de emergencia sanitaria", señaló.

#EnVivo ¿Por qué es importante aprobar la Ley de Amnistía, para que México enfrente la pandemia por coronavirus? https://t.co/JNVAV86SkT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 19, 2020

fmma