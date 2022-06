Admite AMLO más asesinatos en su sexenio que en gobierno de Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en su gobierno hay más asesinatos y violencia que en el sexenio del exmandatario Felipe Calderón, aunque explicó que él recibió los homicidios "hasta la punta".

"Dicen que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón, sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, y Calderón no recibió así al país. Él lo llevó arriba y todavía en el gobierno pasado (de Enrique Peña Nieto) le subieron más", afirmó López Obrador en conferencia mañanera.

El presidente reiteró que el problema de fondo de la inseguridad y la violencia es que se arraigó la asociación entre autoridad y delincuencia organizada.

"Aunque no les gusta a los conservadores, el ejemplo más claro es lo de García Luna (preso en Estados Unidos e investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico). Ya cuando se llega a esos extremos ya no hay salida, ese si es un callejón sin salida, ahí si es tocar fondo y quedarse en el fango, enterrarse y no salir, no emerger y eso es lo que hemos procurado, evitar la impunidad, que no haya impunidad", aseguró.





NO VAMOS A MODIFICAR ESTRATEGIA DE SEGURIDAD: AMLO





El presidente López Obrador defendió su estrategia de "abrazos no balazos" y aseguró que no la va a cambiar.

Al ser cuestionado sobre si los recientes hechos de violencia le podrían llevar a cambiar la estrategia de seguridad en el país, López Obrador fue contundente al asegurar que no lo hará.

"No, al contrario, este es el camino", lanzó.

"El ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias los que lleva a unos a tomar el camino de las conductas antisociales; sí creemos en la readaptación", dijo.

"Si hay casos de extremismo en violencia es porque hay trastornos que originan la droga y otros elementos, pero el ser humano es bueno por naturaleza", lanzó.

"Están defendiendo una estrategia fracasada, quieren que usemos toda la fuerza del Estado, que no nos tiemble la mano y que se aplique la ley del talión; ojo por ojo, diente por diente, eso es la esencia del pensamiento conservador, eso es lo que llevó a Calderón a declarar la guerra", expuso.

AMLO PROMETE INVESTIGACIÓN A FONDO DE ASESINATO DE SACERDOTES

El presidente López Obrador prometió que se investigará "a fondo" el asesinato de dos sacerdotes jesuitas ocurrido el pasado lunes en Urique, Chihuahua, y ofreció recompensa por el presunto homicida.

"Aun cuando aparecen los cuerpos se va a continuar con la búsqueda de los responsables y se va a hacer investigación a fondo", precisó.

López Obrador dijo que se buscará que se conozca toda la verdad en el caso y aseveró que los propios sacerdotes que estaban en la iglesia y sobrevivieron al ataque podrían tener información, lo que "va a ayudar mucho".

Refirió que, de acuerdo con reportes de la Fiscalía de Chihuahua, la causa de los homicidios habría sido por un equipo de béisbol, del cual el presunto asesino era patrocinador.

"Hay que investigar porque es inaceptable y, además, muy sospechoso el que una persona así llevara una vida tan normal porque, de acuerdo al informe de la Fiscalía del estado de Chihuahua, era patrocinador en un equipo de béisbol, con los antecedentes que tenía y conocido en toda la región con órdenes de aprehensión", afirmó el mandatario.

Aseguró, asimismo, que se investigará si el delincuente contaba con algún tipo de impunidad y protección.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), precisó que Fiscalía de Chihuahua ofrece ya una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien dé información fidedigna del presunto responsable de los homicidios, quien es reconocido como "El Chueco".

Además, indicó que "se ha alertado a las autoridades federales de migración, no solo de Chihuahua, sino de todas las fronteras del país".

AMLO RESPONDE AL PAPA

López Obrador destacó el mensaje del Papa Francisco, quien en su cuenta de Twitter condenó los asesinatos de los sacerdotes.

"Dar respuesta al mensaje del papa Francisco, que aún en situación muy difícil, dolorosa, él escribe un mensaje, lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando que no es la violencia el camino para conseguir la paz, que la violencia genera más violencia", dijo.





(Luis Ramos)