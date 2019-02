Administraciones anteriores no contaban con censos de sus programas sociales: vocero de Presidencia

ALBERTO OAXACA 04/02/2019 03:58 p.m.

El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, aseguró que las anteriores administraciones federales contaban con padrones deficientes incluso no tenían bases de datos para la implementación de programas sociales o, incluso, realizar el pago a los maestros.

"Estamos ante padrones que no sirven: el padrón de Prospera, los que hizo Sedesol, los de estudiantes, todos tienen problemas. Es más, se habló ahí de una cosa que, voy a hacer una infidencia, incluso Hacienda no tiene digamos la base de datos de los programas de las administraciones pasadas por lo cual no se sabe en muchos casos, por ejemplo, el IMSS de los jubilados y pensionados no hay una base única de padrón, entonces no hay manera de contrastar en estos momentos. Entonces estamos rehaciendo el padrón de jubilados y pensionados", detalló el vocero al salir de un encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gabinete legal y ampliado.

"El pueblo se cansa de tanta pinche transa", lanza AMLO

Aseguró que todos los programas se encontraban en esa situación incluida la nómina magisterial.



Así está todo, incluida la nómina de los maestros, los tecnócratas hicieron todos, negocios, pero nunca hicieron su trabajo técnico, es decir el gobierno no tenía ni siquiera un sistema de cómputo con el cual pudiera tener la nómina, los programas sociales", aseveró.

Jesús Ramírez Cuevas agregó que en el caso de los contratos de publicidad "no hay ni siquiera una base única para poder comparar tarifas". Aseveró que en las anteriores administraciones se privilegiaba a los militantes del partido en el poder en los padrones de beneficiarios.



"Entre el 30 y 40 por ciento, por ejemplo, del padrón de adultos mayores era gente que no debía tener esa ayuda no estaba dentro del perfil de ese programa y se usó con fines electorales", advirtió.

El coordinador de Comunicación de la Presidencia agregó que el censo del bienestar, con el que se implementarán todos los programas sociales de la actual administración, estará listo al cumplirse los primeros 100 días de gobierno de López Obrador.

