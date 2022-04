Adiós al PANAUT: ministros de la Corte alertan riesgos de padrón de celulares

Con nueve votos a favor, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron la inconstitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de la Telefonía Móvil (PANAUT) que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y senadores.

El proyecto elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández propone declarar la invalidez total del decreto del 16 de abril del 2021 que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La ministra de la Corte manifestó que la entrega de los datos sensibles a través del PANAUT se impone como una obligación para acceder a la telefonía móvil, al tiempo que no se tiene certeza del uso que se le va a dar.

La información pasa a estar en posesión del Estado a través del Instituto Federal de Comunicaciones, detalló la ministra Piña. Agregó que en el decreto impugnado no existe un límite para que el Estado tenga los datos.

Apuntó que el PANAUT genera un impacto a la privacidad, intimidad y protección de datos personales.

Destacó en su proyecto que se concluye que el PANAUT no resulta una medida necesaria en una sociedad democrática, porque no hay justificaciones para acceder a los datos. El PANAUT impone una afectación de los derechos humanos, privados y sensibles que no es razonable, agregó.

Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá indicó que el padrón exige a los ciudadanos ceder sus datos personales a cambio de seguridad y esto resulta falso. Comentó que ceder los datos es un peligro.

El PANAUT tiene como precedente la ineficacia del RENAUT; ambas bases, en la práctica, son casi iguales: agregó. Este padrón no evitará que se sigan comiendo delitos por parte del crimen organizado, indicó.

A su vez, la ministra dijo que está a favor del proyecto de declarar la invalidez del PANAUT, pero difiere de la metodología en la que se elaboró el mismo.

El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que el PANAUT establece que los usuarios deben de permitir el uso de sus datos biométricos, como huella dactilar, el ritmo cardiaco, reconocimiento de la voz, entre otros. Estos solo pueden estar en posesión del Estado en condiciones excepcionales, siempre y cuando la base de datos esté blindada y que no estén en manos de cualquier persona, lanzó.

Este sistema que blinda no existe, ni me parece que la causa para que el Estado tenga los datos sea justificada, por lo que coincido con el proyecto, indicó.

El almacenamiento de datos a través de datos biométricos puede violentar los derechos humanos de los usuarios, puede originar un seguimiento ilegal. La OEA menciona que los datos deben de tener una protección especial por los riesgos, añadió el ministro presidente.

El acceso a los datos biométricos es insuficiente para vincularlos con un delito. Es absurdo que una persona que entregó sus datos vaya a extorsionar. Estos delitos se cometen desde otros celulares o números, remató.

El ministro Alberto Pérez Dayán estimó que los artículos que contienen al PANAUT son inconstitucionales. Puedo entender que el uso de datos biométricos sea bueno para pasaportes u otros documentos, no para adquirir un celular, expuso.

Debemos perfeccionar nuestros sistemas y confiar en el Estado, por lo que no comparto todo el proyecto de la ministra Norma Lucia Piña, comentó.

La ministra Yazmín Esquivel Mossa advirtió que los usuarios ya estamos identificados mediante la entrega de información.

"El problema proviene a través de las tarjetas de prepago. Es ilógico que se pretenda registrar a los usuarios de prepago y no a los de plan tarifario", resaltó.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo indicó que hacer un padrón contra la inseguridad no es inadecuado, se pretende apoyar a las autoridades en el combate a los delitos.

"Creo que el problema es el diseño legislativo del padrón, principalmente en cuanto a la conservación de datos, lineamientos, garantías, restricciones y temas de temporalidad del uso de la información", dijo.

Resaltó que los delincuentes no se van registrar con sus datos para cometer delitos, seguramente van a encontrar otras formas para hacerlo. No hay garantías de que la información tenga un mal uso: ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

INAI RECONOCE

El Pleno del INAI reconoce la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, que declara la invalidez del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil

(Luis Ramos)